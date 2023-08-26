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Dünya

Güney Kıbrıs'ta camiye molotofkokteyli alçak saldırı: Kapı ve duvarlar zarar gördü

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) Limasol kentindeki İbrahimağa Köprülü Camisi'ne gece saatlerinde bir kişinin molotofkokteyli attığı; caminin kapısının ve duvarının zarar gördüğü kaydedildi.

15:43 . 26/08/2023 Cumartesi
AA
Kıbrıs Rum kesimindeki camiye molotofkokteyli saldırısı düzenlendi

Kıbrıs Rum kesimindeki camiye molotofkokteyli saldırısı düzenlendi

Philenews internet sitesi, saldırının molotofkokteyliyle yapıldığı bilgisine yer verirken Antenna ise camiye çatapat atıldığını ve bunun hafif hasara yol açtığını iddia etti.


TAK, güvenlik kameralarına yansıyan saldırı üzerine Rum polisinin saldırgan veya saldırganları yakalamak üzere çalışma başlattığını duyurdu.

Bazı haberlere göre saldırı öncesi caminin duvarlarına sprey boyayla "Immigrants' Islam not welcome" (Göçmenlerin İslam'ı hoş karşılanmıyor) diye yazıldı.


- EVKAF Genel Müdürü saldırıyı kınadı


Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, yaptığı yazılı açıklamada, gece saat 01.10 civarında molotofkokteyli saldırısı düzenlenen caminin Limasol'daki İbrahimağa Köprülü Camisi olduğunu belirterek saldırıyı kınadı.


Saldırı sonucu camide ciddi hasar oluştuğunu ifade eden Genel Müdür Benter, "Saldırı sırasında Müslümanların orada ibadet için bulunmaması büyük bir şans olup yaşanan feci olayda can kaybı olmaması sevindiricidir. Henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce tarihi camimize ve dini değerlerimize yapılan bu saldırı kabul edilebilir değildir. Yaşanan elim olayı şiddetle kınıyor ve Rum yetkilileri saldırganları bir an önce yakalayarak gereken cezayı vermeleri için göreve davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.






#GKRY
#İbrahimağa Köprülü Camisi
#Limasol
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