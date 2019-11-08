Macaristan Başbakanı Orban: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makamından uzaklaştırmak için çalışıyorlar''

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Kasım'da Macaristan'a yaptığı ziyareti değerlendirdi.

FOTOĞRAF 19 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 4. toplantısına katılmak üzere Macaristan’a geldi. Erdoğan, ziyareti kapsamında Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader’le baş başa görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmenin ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la birlikte Konsey toplantısına başkanlık edecek. Temaslarda, Türkiye-Macaristan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Erdoğan’ın ziyareti kapsamında, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik anlaşma ve belgelerin imzalanması da öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte’deki Gül Baba Türbesi’ni ve türbe kompleksinde, Türkiye Okçular Vakfı ile Gül Baba Türbesi Mirası Koruma Vakfı tarafından düzenlenen “Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu” sergisini ziyaret edecek. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. . . . . . . . . . . . . Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da: Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısına katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısına katılmak üzere geldiği Macaristan'da Cumhurbaşkanı Janos Ader'le bir araya geldi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Macaristan'ın coğrafi olarak Rusya, Almanya ve Türkiye üçgeni içinde yer aldığını ve bu ülkelerle iyi ilişkiler içinde olma politikası izlediğine dikkat çeken Orban, bu kapsamda birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, dün ise Erdoğan'ın Macaristan'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Türkiye'nin mültecileri Avrupa yerine Suriye'ye gönderdiği takdirde Avrupa'nın ve ülkesinin güvende olacağını ifade eden Orban, ''Göçmen taraftarı güçler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makamından uzaklaştırmak için çalışıyor. Eğer Türkiye'de güç, denge ve güven olmazsa göçmenleri durduramaz ve bu da göçmen taraftarlarının hayalinin gerçekleşmesine ve milyonlarca göçmenin Avrupa'ya gelmesine neden olur. (ABD'li ünlü iş adamı) George Soros meşhur planında Avrupa'nın yıllık bir milyon göçmene ihtiyaç duyduğunu yazmıştı.'' diye konuştu.

OYNAT 00:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macar Başbakan Orban'dan asker selamı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyaretinde kabul ettiği Macaristan Başbakanı Orban ile bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuyla ilgili gösterdiği asker selamına Başbakan Orban yine asker selamıyla karşılık verdi.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Orban konuşmasında, ''Türkiye olmadan Macaristan ve Avrupa'ya yönelen milyonluk göç dalgası durdurulamaz.'' dedi.