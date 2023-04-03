Macron ötenaziye ilişkin yasa tasarısı hazırlayacaklarını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede yıl sonuna kadar ötanazi ve intiharı da kapsayan yasal düzenleme yapacaklarını duyurdu.

gibi meselelerin uzun süredir ele alındığı "Vatandaş Kongresi" çalıştayına ilişkin pazar günü sunulan rapor dolayısıyla konuyla ilgili heyetin bir kısmını Elysee Sarayı'nda kabul etti.

gibi meselelerin uzun süredir ele alındığı "Vatandaş Kongresi" çalıştayına ilişkin pazar günü sunulan rapor dolayısıyla konuyla ilgili heyetin bir kısmını Elysee Sarayı'nda kabul etti.

Bu prosedürün kapsamına küçük yaştakilerin girmeyeceğini belirten Macron, ötanazi ya da intiharın herhangi bir sosyal nedenden dolayı yapılmasına da izin verilmemesi gerektiğine işaret etti.