Macron ötenaziye ilişkin yasa tasarısı hazırlayacaklarını açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede yıl sonuna kadar ötanazi ve intiharı da kapsayan yasal düzenleme yapacaklarını duyurdu.
Küçükler kapsama alınmayacak
Bu prosedürün kapsamına küçük yaştakilerin girmeyeceğini belirten Macron, ötanazi ya da intiharın herhangi bir sosyal nedenden dolayı yapılmasına da izin verilmemesi gerektiğine işaret etti.
Macron, ülkede halihazırdaki yasaların yeterli düzeyde kapsayıcılığa sahip olmadığına dikkati çekti.
Ötanazi ülkede halihazırda yasak
Ülkede yasal çerçevede ötanaziye izin verilmezken 2016'da yürürlüğe giren yasayla hastalığının son aşamasında bulunan kişiler için birtakım düzenlemeler getirildi.
Böylelikle hasta, daha önce hazırlattığı beyanla tedavisinin nasıl seyretmesini istediğini belirtiyor ve bu beyan doktorlar üzerinde bağlayıcı nitelik taşıyor.
Bu yasa, sedasyon anestezi ile hastanın derin şekilde uyutulmasını kapsıyor.