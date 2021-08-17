Dünya Macrona Afganistan açıklaması sonrası Emmanuel Le Pen benzetmesi
AVRUPA

Macron'a Afganistan açıklaması sonrası 'Emmanuel Le Pen' benzetmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afganistan'da yaşananlara ilişkin sadece "Düzensiz göç dalgaları beklemeli ve kendimizi korumalıyız" açıklamasında bulunması Fransızların tepkisiyle karşılaştı. Macron'un sözlerini 'iğrenç' olarak niteleyen Fransızlar, Macron'u ırkçı siyasetçi Marine Le Pen'e benzeterek, "Emmanuel Le Pen" etiketiyle tepkilerini paylaştılar.

Haber Merkezi AA
Macrona Afganistan açıklaması sonrası Emmanuel Le Pen benzetmesi
Görsel: Financial Times

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Afganistan'dan büyük bir göç dalgası beklemesi gerektiğini savundu, "İnisiyatif alacağız. Kendimizi korumalıyız" ifadelerini kullandı. Macron'un göçmen karşıtı açıklamaları büyük tepki çekti.

EMMANUEL LE PEN

Macron, göçmenlerle ilgili açıklamalarıyla aşırı sağcı, göçmen karşıtı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'e benzetildi. Fransız gazeteci Feiza Ben Mohamed, Macron'un sözlerini "iğrenç" olarak niteledi ve "Emmanuel Le Pen" etiketi ile paylaşımda bulundu.

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Aynı etiketi kullanarak Macron'un açıklamasından utandıklarını belirten binlerce paylaşım yapıldı. Afganistan'ın Sri Lanka Büyükelçisi de, "Mülteci hukuku açısından şu ana kadar duyduğum en acınası açıklamalardan" sözleriyle Macron'a tepki gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, ifadelerinin çarpıtıldığını ileri sürerek kendini savundu.

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