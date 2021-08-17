Macron'dan Afganistan açıklaması: Terörizmin barınağı haline gelmemeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda, Afganistan'daki duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Fransa'nın, 2001-2014 döneminde, Afganistan'da askeri olarak angaje olduğunu ifade eden Macron, eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın 2001'de terörle mücadele etmek amacıyla Afganistan'a asker gönderdiğini, ardından eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2011'de bölgedeki Fransız askerlerin bir kısmını ve eski Cumhurbaşkanı François Hollande'ın, askerlerin tamamını ülkeye geri çektiğini hatırlattı.

Macron, ülkesinin Afganistan'daki tek düşmanının terör olduğunu vurguladı.

DÜNYA ABD Başkanı Joe Biden: Afganistan'dan ayrılma kararımın arkasındayım

Afganistan'da önceliğin, güvenilir siyasi süreç inşa etmek olduğunu ifade eden Macron, bu ülkede 90 Fransız askerin hayatını kaybettiğini aktardı.

Macron, Afganistan'da bulunan Fransızların, güvenliğinin sağlanması ve bölgeyi terk etmesi gerektiğinin altını çizdi.

REKLAM

Bölgeye iki askeri uçak göndermeye karar verdiğini ifade eden Macron, Afganistan konusunda Avrupalı ülkeler ve müttefikleriyle irtibat halinde birçok inisiyatif alacaklarını kaydetti.

OYNAT 00:37 Afgan askerler helikopterle Özbekistan'da pamuk tarlasına indi Afganistan'da Taliban'dan kaçan 20'den fazla Afgan askeri helikopterle Özbekistan'daki pamuk tarlasına iniş yaptı. Gece saatlerinde çekilen görüntüde, Özbek yetkilinin tarlaya iniş yapan 2 helikopterdeki Afgan askerlerine, kim olduklarını ve aralarında yaralıların olup olmadığını sorduğu, Afgan askerlerin de kendilerinin pilot olduklarını söylediği görülüyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Macron, Afganistan'da terör örgütlerinin bulunduğunu ve bunların, ülkenin istikrarsızlığından faydalanmaya çalışacağını dile getirdi.

Bu konuda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştüğünü ve ilerleyen saatlerde ortak kararlar alacaklarını bildiren Macron, Afganistan'da istikrarın yeniden inşa edilmesinin, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde diplomatik ve siyasi eylemlerden geçtiğini söyledi.

"Afganistan bir kez daha terörizmin barınağı haline gelmemeli"

Macron, "Afganistan bir kez daha terörizmin barınağı haline gelmemeli. (Afganistan'daki durum) Ortak düşmana, terörizme ve onu destekleyenlere karşı uluslararası barış ve istikrar meselesidir." ifadelerini kullandı.

Rusya, ABD ve Avrupa'nın Afganistan konusunda etkili şekilde koordinasyon sağlaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Macron, Afganistan'ın istikrarsızlaşmasının, Avrupa'ya doğru göç akınına neden olacağını belirtti.

REKLAM

Macron, "Avrupa, Afganistan'daki mevcut durumun sonuçlarına tek başına katlanamaz." dedi.

DÜNYA Uluslararası Af Örgütü: ABD Afganistan'da güvenliği sağlamalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştüğünü ifade eden Macron, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle düzensiz göç akınına karşı mücadele etmek ve Pakistan, Türkiye veya İran gibi transit ülkelerle iş birliği yapmak için çalışacaklarını kaydetti.

Macron, Afgan halkının güvenlik içinde yaşama hakkı olduğunu söyledi.