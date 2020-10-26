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Dünya Fransada İslam karşıtı açıklamaların sonu gelmiyor Le Penden "başörtüsü yasaklansın" çağrısı
AVRUPA

Fransa'da İslam karşıtı açıklamaların sonu gelmiyor: Le Pen'den "başörtüsü yasaklansın" çağrısı

Fransa'nın Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) lideri ırkçı Marine Le Pen "başörtüsü yasaklansın" çağrısında bulundu. İslam karşıtlığıyla tanınan Le Pen kendilerine karşı savaş açıldığını belirterek buna karşılık verilmesi gerektiğini öne sürdü. Le Pen "Biz bu savaşı bir devlete değil, bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Le Pen başörtüsü yasaklansın çağrısında bulundu.
Le Pen başörtüsü yasaklansın çağrısında bulundu.

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) lideri Marine Le Pen, başörtüsü yasağı çağrısında bulundu.

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BİZE SAVAŞ AÇTILAR!

İslam düşmanı lider kendilerine karşı savaş açıldığını, buna karşılık verilmesi gerektiğini öne sürerek, "Biz bu savaşı bir devlete değil, bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

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CAMİLER KAPATILSIN

Le Pen, küstah açıklamalarında daha da ileriye giderek bu ideolojiyi savunan kuruluşların yasaklanması, camilerin kapatılması ve yabancıların sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

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