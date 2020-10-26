Fransa'da İslam karşıtı açıklamaların sonu gelmiyor: Le Pen'den "başörtüsü yasaklansın" çağrısı

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) lideri Marine Le Pen, başörtüsü yasağı çağrısında bulundu.

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BİZE SAVAŞ AÇTILAR!

İslam düşmanı lider kendilerine karşı savaş açıldığını, buna karşılık verilmesi gerektiğini öne sürerek, "Biz bu savaşı bir devlete değil, bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

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CAMİLER KAPATILSIN

Le Pen, küstah açıklamalarında daha da ileriye giderek bu ideolojiyi savunan kuruluşların yasaklanması, camilerin kapatılması ve yabancıların sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.