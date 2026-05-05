tvnet
Macron'dan BAE'ye destek: İran'ın sivil altyapılara yönelik saldırıları haksız ve kabul edilemez

12:505/05/2026, Salı
AA
Macron, BAE'ye yönelik saldırılara dair açıklama yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) sivil altyapılara yönelik saldırılarının haksız ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan BAE'ye yönelik saldırılara dair açıklama yaptı.

Fransa'nın Orta Doğu'daki savaşın başından bu yana bölgedeki müttefiklerini topraklarını savunmaları konusunda desteklediğini kaydeden Macron, "İran'ın BAE'deki sivil altyapılara yönelik saldırıları haksız ve kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Macron, "savaşa kalıcı çözümün sadece Hürmüz Boğazı'nın yeniden seyrüsefere açılması ve İran'ın nükleer ve balistik planları ile bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle bağlantılı olarak yarattığı tehdide karşı bölge ülkelerine gerekli güvenlik garantilerini sağlayacak güçlü ve kalıcı anlaşma ile mümkün olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Dün İran'dan, BAE ve Umman'a insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüş, BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.



