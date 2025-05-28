Macron’un eşi Brigitte’den tokat gibi tepki: Vietnam ziyaretinde yaşanan o anlar kriz çıkardı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Güneydoğu Asya turuna eşi Brigitte Macron da eşlik etti. Vietnam’daki resmi temaslar sırasında uçaktan birlikte inmeleri beklenen çiftin, kameralar tarafından kaydedilen bir anı olay oldu. Brigitte Macron’un, eşi Emmanuel Macron’a tokat attığı görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında milyonlara ulaştı. Sessiz kalmayan Elysée Sarayı ve Macron, iddialara karşı arka arkaya açıklamalar yaptı.

Karınız sizi dövüyor mu? Kendini savunma derslerimize katılın.

Karınız sizi dövüyor mu?

TGRT'nin haberine göre Tokat skandalı konuşulurken, Fransa’daki bir spor salonunun hazırladığı afiş dikkat çekti. Emmanuel Macron’un yüzü yara bere içinde resmedildiği afişte, “Karınız sizi dövüyor mu? Kendini savunma derslerimize katılın!” ifadelerine yer verildi. Mizahi amaçlı hazırlandığı öne sürülen bu reklam, sosyal medyada viral oldu. On binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.





Tepkiler büyüyünce Elysee Sarayı devreye girdi. Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından biri, Fransız basınına yaptığı açıklamada, “Russia Today ve benzeri çevreler görüntülere anında atladı” diyerek sosyal medyadaki yorumları eleştirdi. Çiftin arasında herhangi bir kriz olmadığını, görüntülerin aslında bir şakalaşma anına ait olduğunu ifade etti.

Konuya bizzat açıklık getiren Macron, görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. “Bu sadece aramızda sık sık yaptığımız şakalaşmalardan biriydi” dedi. Macron, geçmişte de kendisi hakkında ortaya atılan yalan haberlere gönderme yaparak, “Uyuşturucu kullanmamla ilgili asılsız iddialar da böyle yayılmıştı. Herkesin sakin olması gerekiyor” şeklinde konuştu.





Ancak açıklamalar tartışmaları bitirmedi. Sosyal medya kullanıcıları, uçağın merdivenlerinden inerken Brigitte Macron’un eşinin kolunu tutmaması ve mesafeli durması gibi detaylara dikkat çekerek resmi açıklamaları sorguladı. Görüntüler, kamuoyunun ikna olmadığı mesajını açıkça ortaya koydu.







