Maduro: Bukele düşük seviyeli bir gaddar ve Netanyahu'ya dönüştü

"Bukele'nin işlediği insanlık suçları ve istismarlar karşısında, 252 Venezuelalının ailelerine sesleniyorum: Er ya da geç onları Venezuela'ya geri getireceğiz. Birleşmiş Milletler yeni faşizm dayatmalarına maruz kalıyor. Kaçırma, bombalama, öldürme ve suikast gibi eylemlerde adalet sağlanmıyor; yalnızca bağımsız ülkeler hedef alınıyor."