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ASYA

Malezya'da nehir suyu kullanan 14 kişi hayatını kaybetti

Malezya'da nehir suyu kullanan 14 kişi hayatını kaybetti

Malezya'nın Kelantan eyaletine bağlı köydeki nehrin kirli suyunu kullanan 14 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden 14 kişinin akciğer enfeksiyonu kaptığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Sudaki kirlenme nedeniyle köy halkının susuzluk çektiği vurgulandı.
Sudaki kirlenme nedeniyle köy halkının susuzluk çektiği vurgulandı.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, Kelantan'a bağlı Kuala Koh köyünde yaşayan ve ülkede "Orang Asli" (yerli halk) olarak adlandırılan bir grubun üyeleri, nehir suyunu kullandıktan sonra hastanelik oldu.

  • Yetkililer, akciğer enfeksiyonu kapan 14 kişinin ölümüne neden olan hastalığın henüz tanısının konulamadığını belirtti.

Nehir suyunu kullanan çok sayıda köy sakini de rahatsızlanırken, sudaki kirlenme nedeniyle köy halkının susuzluk çektiği vurgulandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal Refah Bakanı Waytha Moorthy, ölümlerin zatürreden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, vakalara ilişkin incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Bu arada, Malezya'daki bazı yardım kuruluşları, su kirliliğinden etkilenen köy sakinlerine taze yemek, su ve tıbbi malzeme gönderilmesi için yardım kampanyası başlattı.

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