Darbeyi kim yaptı: Mali’deki albaylar darbesinin perde arkasında neler var?

Mali’de bir süredir devam eden siyasi krizin akabinde Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın askeri darbeyle zorla istifa ettirilmesinin ardından ülkede siyasi belirsizlik hakim bulunuyor. Ülkede yaklaşık bir senedir devam eden siyasi kriz ve gösterilerin ardından bir grup asker, Cumhurbaşkanı Keita’yı alıkoyarak istifaya zorladı. Muhalefetin mart ve nisan ayında yapılan genel seçimlerde hile olduğu gerekçesiyle istifasını istediği Keita, dün darbeciler tarafından alıkoyulduktan sonra “İktidarda kalmak adına kan dökülmesini istemiyorum” diyerek meclis ve kabineyi feshettiğini duyurdu. Fransa eski bir sömürgesi olan Mali üzerindeki etkinliğini kaybetmemek için 2012’den beri Serval ve Barkhane operasyonları gibi askeri müdahalelerde bulunuyordu. Bu durum Mali halkı tarafından tepkiyle karşılanmakta ve protesto gösterilerine sebep olmaktaydı. Ancak darbenin arka planında, ülkedeki iktidar mücadelesi kadar Rusya-Fransa rekabetinin de etkili olduğu düşünülüyor. Darbenin liderleri arasındaki Albay Malick Diaw’ın Rusya’da eğitim görmesi bu iddiayı güçlendiriyor. Mali ordusunda subayların bir kısmı eğitimlerini Rusya’da alıyor. Darbe girişimi öncesinde de gerçekleştirilen protestolarda bazı grupların “Mali’nin umudu Rusya, çare Putin” yazılı dövizler taşıdığı dikkati çekmişti. Rusya’nın özellikle Wagner özel güvenlik şirketi üzerinden son dönemde Afrika üzerinde etkinliğini artırdığı biliniyor. Bu arada Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi, askeri darbenin ardından Mali’nin üyeliğini askıya aldı. Konsey, anayasal düzen yeniden tesis edilene kadar Mali’nin üyeliğinin askıya alındığını bildirdi.

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Darbenin lideri konumundaki Albay Malick Diaw’ın yakın zamanda Moskova’dan döndüğü belirtiliyor.

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Afrika’da uranyum rekabeti

Uzmanlar, Fransa ve Rusya’nın Afrika’da uranyum kaynaklarını kontrol etmek amacıyla rekabet ettiğini de belirtiyor. Mali ve çevresindeki Cezayir, Niger, Fas, Gine, Moritanya gibi ülkelerde zengin uranyum rezervlerine sahip. Mali bu uranyum kaynaklarının tedariği açısından çok önemli bir konumda bulunduğu için Fransa buradaki etkisini kaybetmemeye çalışmaktadır. Rusya’nın Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijerya gibi ülkelerde uranyumla ilgili kurduğu temaslar Fransa’nın çıkarlarını zedeleyebilir.

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