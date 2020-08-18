Mali'de darbe girişimi: Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı alıkonuldu

Mali'de bazı bakanların alıkonulduğu iddia ediliyor.

Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı alıkonuldu.

Bir süredir siyasi krizle mücadele eden Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve bazı bakanlarla yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu iddia edilmişti.

Yerel basında görgü tanıklarına dayandırılan haberlere göre, Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonunda sabah saatlerinden bu yana hareketlilik yaşanıyor.

YÜKSEK RÜTBELİ ASKERLER ALIKONULDU

Garnizondan bir süredir silah sesleri duyulduğu ve bazı yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu belirtildi.

Son olarak Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı alıkonulduğu doğrulandı.

Bunun yanında bazı bakanların da yine bir kısım askerler tarafından alıkonulduğuna dair iddialar bulunuyor.

KEİTA İSTİFA ETMEDİ

Ülkede mayıs ayından bu yana muhalif gruplar, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita karşıtı eylemler düzenliyordu.

Muhalif gruplar, eylemlerini sıkılaştıracağını açıklamış, Keita istifa etmeden geri adım atmayacaklarını duyurmuştu.