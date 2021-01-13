Dünya Meksikada şaşkına çeviren olay Kaliteli hizmet vermeyen belediye başkanını ağaca bağladılar
AMERİKA

Meksika’da şaşkına çeviren olay: Kaliteli hizmet vermeyen belediye başkanını ağaca bağladılar

Meksika’nın Chiapas eyaletinde yaşayanlar, Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar’ı kalitesiz su deposu inşa ettiği gerekçesiyle cezalandırarak ağaca bağladı.

Haber Merkezi İHA
Belediye başkanını ağaca bağladılar.
Belediye başkanını ağaca bağladılar.

Meksika’nın Chiapas eyaletine bağlı Frontera Comalapa kentinde 11 farklı mahallede yaşayanlar, kendilerine kaliteli hizmet sunmayan Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar’ı cezalandırmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Chiapas halkı, depodaki çatlaklara dikkat çekerek kalitesiz su deposu inşa etmekle suçladıkları Aguilar’ı ormanlık alanda ağaca bağladı. Öfkeli mahalle sakinleri, belediye başkanlarını elleri arkadan bağlanmış şekilde terk etti.


İlk cezalandırılan başkan değil


Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar, yükümlülüklerini ve vaatlerini yerine getirmediği için Chiapas sakinleri tarafından cezalandırılan ilk Belediye Başkanı değil. Chiapas sakinleri, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında aynı eyalete bağlı Ixmiquilpan Belediye Başkanı Pascual Charrez Pedraza’yı işleri yarım bırakmakla suçlamış, 20 kilometre yol yürütmüştü.


  • Ekim 2019’da da Chiapas’ta bir grup mahalle sakini, Margaritas Belediye binasını basarak, Belediye Başkanı Luis Escandon Hernandez’i kampanya sürecinde verdiği vaatleri yerine getirmediği gerekçesiyle bir kamyona bağlamıştı.
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