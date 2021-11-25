Meksika'nın kuzeyinde 14 gizli mezar bulundu

Washington'daki bir okulda Türkiye'nin kültürü ve tarihi tanıtıldı

Yunus Emre Enstitüsü, Washington DC bölge okullarının başlattığı ve öğrencilerin başkentteki büyükelçilikler aracılığıyla farklı kültürlerle tanışmasına vesile olan 'Büyükelçilik Tanıma Programı' etkinliğine bu yıl üçüncü kez katıldı.



Washington DC'deki Charles Hart Ortaokulu'ndaki 6. sınıf öğrencilerine yönelik programda, Türkiye'nin kültürü ve tarihi yapılan sunumla tanıtıldı. Öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu temsil eden kartlar dağıtılırken, programın girişinde bu kartlara 'giriş' mührü basıldı.



Sunumun sonunda öğrencileri ocak ayında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutunu ziyarete davet eden Büyükelçi Mercan, sunumda gösterilen tatlı ve yemekler arasında seçimde bulunmalarını istedi.



Programın sonunda çocukların ellerindeki temsili pasaportlara 'çıkış' damgası vuruldu ve öğrencilere Türk lokumu ikram edildi.