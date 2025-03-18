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Melioidoz salgınından 20 kişi öldü: En büyük nedeni çamur ve kirli su

Melioidoz salgınından 20 kişi öldü: En büyük nedeni çamur ve kirli su

14:3418/03/2025, Salı
AA
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Avustralya'da melioidoz salgınından 20 kişi öldü.
Avustralya'da melioidoz salgınından 20 kişi öldü.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde melioidoz hastalığı nedeniyle Kasım 2024'ten bu yana salgın sebebiyle 20 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, çamur parçacıklarının solunması veya kirli suyla temas ile bulaşan melioidoz hastalığı vakaları, Queensland eyaletinde görülmeye devam ediyor.


Queensland eyaletinde Kasım 2024'te şiddetli yağışların başlamasından bu yana 125 vaka kayıtlara geçti.


Kuzeydeki Townsville kentinde yaşlı bir adamın hayatını kaybetmesiyle birlikle eyalet genelinde melioidoz hastalığı kaynaklı ölümlerin sayısı 20'ye ulaştı.


Yaşlı ve kronik hastalara çağrı

Yetkililer, şiddetli yağışların sürmesi beklenen Queensland'de, yaşlılara ve kronik hastalara çamurdan uzak durma çağrısı yaptı.


Queensland Üniversitesinde bulaşıcı hastalıklarla ilgili çalışan Prof. Dr. Paul Griffin, salgının neden olduğu ölümlerin beklenenden fazla olduğunu belirterek vakaları azaltmak ve can kayıplarını önlemek için insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.


#Avustralya
#bulaşıcı hastalık
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#melioidoz
#Queensland
#salgın

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