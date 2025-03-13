Avustralya Başbakanı Albanese'dan ABD'nin gümrük tarifesine karşı halka çağrı: Yerel ürün alın

ABC Radyo'nun haberine göre, Albanese, bazı ülkelerin vatandaşlarının ABD mallarını boykot ettiği, Avustralyalıların da boykot edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine, halkı yerel ürünleri satın almaya davet etti.





25 Mart'ta açıklanacak olan federal bütçenin "yerel ürün satın al" kampanyası için ekstra destek içereceğine dikkati çeken Albanese, ayrıca gümrük tarifelerinden muafiyet sağlanması için ABD ile müzakerelerin devam edeceğini ifade etti.





Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles de ABD'nin bu politikasının "hayal kırıklığı" yaratmasına rağmen karşı misilleme yapılmayacağını kaydetti.

Marles, gümrük tarifelerinin ABD için bir "kendi kendine zarar verme eylemi" olduğunu ancak misilleme önlemlerinin "Avustralya ekonomisinin ya da Avustralyalı işçilerin yararına" olmayacağını dile getirdi.





ABD Ticaret Bakanı Lutnick, gümrük tarifelerini savundu

Trump yönetiminin hamlesini savunan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise açıklamasında Avustralya'yı eleştirdi.





Lutnick, "Dünyanın geri kalanında damping yapanlar var. Aşırı üretiyorlar ve çok ucuza satıyorlar. Avustralya maliyetin altında çok fazla alüminyum üretiyor. Bunun sona ermesi gerekiyor ve Başkan da bu işin peşinde ve Amerika'yı koruyor" ifadelerini kullandı.





Gümrük tarifelerinin "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu kaydeden Lutnick, "Bir savaşın içindeyken başka bir ülkeden gelen çelik ve alüminyuma bel bağlayamayız. Ulusal güvenlik diğer her şeyin üstündedir" değerlendirmesinde bulundu.





ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulaması dün yürürlüğe girmişti.



