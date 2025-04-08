Mısır ve Fransa el sıkıştı: 7 milyar dolarlık anlaşma tamam

Açıklamada, Süveyş Körfezi'nin batı kıyısında yer alan Ras Şukayr bölgesinde, amonyak dahil yeşil hidrojen ve türevlerini üretmek üzere entegre bir tesisin geliştirilmesi, finansmanı, inşası ve işletilmesi için bir işbirliği anlaşmasının imzalandığı kaydedildi.