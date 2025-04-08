Mısır ve Fransa el sıkıştı: 7 milyar dolarlık anlaşma tamam

Mısır ile Fransa, üç aşamada gerçekleştirilecek yeşil hidrojen tesisi kurulması ve işletilmesine yönelik 7,68 milyar dolar değerinde işbirliği anlaşma imzaladı.
Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mısır'ın başkenti Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında "iki ülke arasındaki güçlü stratejik iş birliği kapsamında" yeşil hidrojen tesisi kurulması için anlaşma imzalandığı belirtildi.
Anlaşmanın "Kızıldeniz Limanları Genel Kurumu ile Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kurumu arasında Fransız EDF Renewables şirketi ile Mısır/Birleşik Arap Emirlikleri'NİN (BAE) Zero Waste şirketinden oluşan Yeşil Yakıt İttifakı ortaklığıyla" imzalandığına işaret edilen açıklamada, yılda 1 milyon ton üretim kapasitesine ulaşılması hedeflenen projenin üç aşamasının yatırım maliyetinin yaklaşık 7,68 milyar dolara ulaşacağı ve proje şirketi tarafından finanse edileceği aktarıldı.