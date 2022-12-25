Mısır'da basketbol maçı sırasında tribün çöktü: 27 yaralı

Mısır'da Sisi yönetimine karşı halk sokağa indi

Mısır'da halk Sisi aleyhtarı sloganlarla sokağa indi. Mısır'daki yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre meydana gelen protestolara birçok şehirden on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Protestoların meydana geldiği süre zarfında Mısır aynı zamanda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz hafta Mısır'daki bazı yerel haber kaynaklarında protestocuların böyle bir zamanda eylem yapabilecekleri ifade edilmişti. Zira Sisi'nin dünya liderlerini Mısır'a kabul ettiği bir dönemde sokağa çıkan insanlara güç kullanmak noktasında elinin güçlü olmayacağı ifade ediliyordu. Middle Eye'den Muhammed Elmasri'nin haberine göre Mısır'da mevcut yönetimden rahatsız olan kitlelerin uluslararası bir toplantıda Sisi'yi protesto etmeleri hem eylemin güvenliği hem de vereceği mesaj açısından önem taşıyor.