Mısır'da basketbol maçı sırasında tribün çöktü: 27 yaralı

Mısır yerel medyasındaki habere göre, El-İttihat ile El-Ehli takımları arasında oynanan Basketbol Süper Kupa maçı sırasında tribündeki demir bariyerlerden biri çöktü.
Olay nedeniyle maç iptal edildi.
Mısır Spor Bakanı Eşref Subhi, ilk belirlemelere göre olayın, taraftarlar arasındaki itişme nedeniyle yaşandığını ve konunun açıklığa kavuşturulması için komite kurulduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı ise olayda yaralanan 27 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikeleri olmadığı bilgisini paylaştı.
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Mısır'da Sisi yönetimine karşı halk sokağa indi
Mısır'da halk Sisi aleyhtarı sloganlarla sokağa indi. Mısır'daki yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre meydana gelen protestolara birçok şehirden on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Protestoların meydana geldiği süre zarfında Mısır aynı zamanda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz hafta Mısır'daki bazı yerel haber kaynaklarında protestocuların böyle bir zamanda eylem yapabilecekleri ifade edilmişti. Zira Sisi'nin dünya liderlerini Mısır'a kabul ettiği bir dönemde sokağa çıkan insanlara güç kullanmak noktasında elinin güçlü olmayacağı ifade ediliyordu. Middle Eye'den Muhammed Elmasri'nin haberine göre Mısır'da mevcut yönetimden rahatsız olan kitlelerin uluslararası bir toplantıda Sisi'yi protesto etmeleri hem eylemin güvenliği hem de vereceği mesaj açısından önem taşıyor.