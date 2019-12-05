Mısır'da hapishaneler yeraltı zindanı gibi: Sivil mahkumlara mektup gönderme kampanyası başlatıldı

Aralarında kadınların ve gencecik öğrencilerin de bulunduğu hapishanelerde zaman zaman açlık grevi yaparak dayanılmaz hallerini duyurmaya çalışıyorlar.

Bazen sözde yargılamalarla alınan idam kararlarının infazı ile, bazen de kötü koşullar sebebiyle hayatlarını kaybediyorlar. Yakınlarının ve avukatlarının görüşmelerine ise izin verilmiyor.

Cezaevlerinde suçsuz yere mahkum edilen siviller.

Mısır hapishanelerindeki mazlumların durumlarına dair farkındalık oluşturmak, işkence, kötü koşullar veya infazla ölümlerine engel olabilmek ve özgürlüklerine kavuşmaları için 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle bazı etkinlikler düzenlenecek.

OYNAT 04:19 Mısır’da yapılan ‘vekaleten’ işgaldir ABD Dışişleri Mısır ordusuna 1.2 milyar dolar yardım paketini onayladı. Aynı gün, Mısır'da cunta mahkemeleri, aralarında çok sayıda İhvan yöneticilerinin de bulunduğu 75 kişiye idam cezası verdi. Bu rastlantı çok konuşulurken, Mısırlı gazeteci Muhammed Cemal'e halkın idam kararlarına ve ABD yardımlarına tepkisini sorduk.





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Hapishanelere mektup gönderme kampanyası

Mısır cezaevlerine mektup göndermek ve mahkumların yalnız olmadıklarını göstermek adına 6 Aralık'da uluslararası bir kampanya düzenlenecek.

Bilim adamı, lise ve üniversite öğrencileri, avukat, doktor, siyasetçi, müzisyen, mühendis binlerce kişi işkence görüyor.

Bu kampanya ile bir taraftan mahkumların hikayeleri paylaşılacak bir yandan da onlara dünyanın dört bir yanından mektuplar gönderilmesi istenecektir.

GÜNDEM Mısır’a dert oldu

Mahkumlar için yürüyüş

10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle, yakınları Mısır’da cezaevlerinde tutulanların da katılacağı el fenerleri ve meşalelerle bir yürüyüş gerçekleştirilecek.

Mahkumlara göndermek için mektup kampanyası başlatıldı.

Meşaleli yürüyüşte Mısırlıların yanı sıra Türkiye’den birçok sivil toplum kuruluşunun ve meslek gruplarının da desteğiyle 10 Aralık 2019 saat 19:30 ‘da Fatih Camii avlusunda başlayarak Saraçhane Parkında sona erecek.

Mısırlı mahkumlar için dayanışma grubu adına ulaşılacak telefon numaraları ise;

İngilizce İrtibat İçin : SELMA ESREF (0553 544 20 88)

Arapça İrtibat İçin: HEBATULLAH MUHAMMED (0534 775 32 87)

Türkçe İrtibat İçin : Av. GÜLDEN SÖNMEZ (0533 581 78 54)