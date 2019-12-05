Mısır'da hapishaneler yeraltı zindanı gibi: Sivil mahkumlara mektup gönderme kampanyası başlatıldı

Aralarında kadınların ve gencecik öğrencilerin de bulunduğu hapishanelerde zaman zaman açlık grevi yaparak dayanılmaz hallerini duyurmaya çalışıyorlar.
- Bazen sözde yargılamalarla alınan idam kararlarının infazı ile, bazen de kötü koşullar sebebiyle hayatlarını kaybediyorlar. Yakınlarının ve avukatlarının görüşmelerine ise izin verilmiyor.
Mısır hapishanelerindeki mazlumların durumlarına dair farkındalık oluşturmak, işkence, kötü koşullar veya infazla ölümlerine engel olabilmek ve özgürlüklerine kavuşmaları için 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle bazı etkinlikler düzenlenecek.
Hapishanelere mektup gönderme kampanyası
Mısır cezaevlerine mektup göndermek ve mahkumların yalnız olmadıklarını göstermek adına 6 Aralık'da uluslararası bir kampanya düzenlenecek.
Bu kampanya ile bir taraftan mahkumların hikayeleri paylaşılacak bir yandan da onlara dünyanın dört bir yanından mektuplar gönderilmesi istenecektir.
Mahkumlar için yürüyüş
10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle, yakınları Mısır’da cezaevlerinde tutulanların da katılacağı el fenerleri ve meşalelerle bir yürüyüş gerçekleştirilecek.
Meşaleli yürüyüşte Mısırlıların yanı sıra Türkiye’den birçok sivil toplum kuruluşunun ve meslek gruplarının da desteğiyle 10 Aralık 2019 saat 19:30 ‘da Fatih Camii avlusunda başlayarak Saraçhane Parkında sona erecek.
- Mısırlı mahkumlar için dayanışma grubu adına ulaşılacak telefon numaraları ise;
- İngilizce İrtibat İçin : SELMA ESREF (0553 544 20 88)
- Arapça İrtibat İçin: HEBATULLAH MUHAMMED (0534 775 32 87)
- Türkçe İrtibat İçin : Av. GÜLDEN SÖNMEZ (0533 581 78 54)