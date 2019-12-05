Dünya Mısırda hapishaneler yeraltı zindanı gibi Sivil mahkumlara mektup gönderme kampanyası başlatıldı
ORTADOĞU

Mısır'da hapishaneler yeraltı zindanı gibi: Sivil mahkumlara mektup gönderme kampanyası başlatıldı

Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yapılan darbenin ardından 6 yıl geçti. Darbeci Sisi'nin kontrolünde bir çok masum sivil yeraltı zindanına benzeyen hapishanelerde tutuluyor. Bilim adamı, lise ve üniversite öğrencileri, avukat, doktor, siyasetçi, müzisyen, mühendis binlerce kişi işkence ve ağır koşullar altında tutulmakta. Mahkumların yalnız olmadıklarını göstermek adına 6 Aralık'ta

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahkumlar kendilerini yalnız hissetmemeleri için kampanya başlatıldı.
Mahkumlar kendilerini yalnız hissetmemeleri için kampanya başlatıldı.

Aralarında kadınların ve gencecik öğrencilerin de bulunduğu hapishanelerde zaman zaman açlık grevi yaparak dayanılmaz hallerini duyurmaya çalışıyorlar.

  • Bazen sözde yargılamalarla alınan idam kararlarının infazı ile, bazen de kötü koşullar sebebiyle hayatlarını kaybediyorlar. Yakınlarının ve avukatlarının görüşmelerine ise izin verilmiyor.

Cezaevlerinde suçsuz yere mahkum edilen siviller.

Mısır hapishanelerindeki mazlumların durumlarına dair farkındalık oluşturmak, işkence, kötü koşullar veya infazla ölümlerine engel olabilmek ve özgürlüklerine kavuşmaları için 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle bazı etkinlikler düzenlenecek.

Mısır’da yapılan ‘vekaleten’ işgaldir
OYNAT 04:19
Mısır’da yapılan ‘vekaleten’ işgaldir
ABD Dışişleri Mısır ordusuna 1.2 milyar dolar yardım paketini onayladı. Aynı gün, Mısır'da cunta mahkemeleri, aralarında çok sayıda İhvan yöneticilerinin de bulunduğu 75 kişiye idam cezası verdi. Bu rastlantı çok konuşulurken, Mısırlı gazeteci Muhammed Cemal'e halkın idam kararlarına ve ABD yardımlarına tepkisini sorduk.


Hapishanelere mektup gönderme kampanyası

Mısır cezaevlerine mektup göndermek ve mahkumların yalnız olmadıklarını göstermek adına 6 Aralık'da uluslararası bir kampanya düzenlenecek.

Bilim adamı, lise ve üniversite öğrencileri, avukat, doktor, siyasetçi, müzisyen, mühendis binlerce kişi işkence görüyor.

Bu kampanya ile bir taraftan mahkumların hikayeleri paylaşılacak bir yandan da onlara dünyanın dört bir yanından mektuplar gönderilmesi istenecektir.

Mısır’a dert oldu
GÜNDEM
Mısır’a dert oldu

Mahkumlar için yürüyüş

10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle, yakınları Mısır’da cezaevlerinde tutulanların da katılacağı el fenerleri ve meşalelerle bir yürüyüş gerçekleştirilecek.

Mahkumlara göndermek için mektup kampanyası başlatıldı.

Meşaleli yürüyüşte Mısırlıların yanı sıra Türkiye’den birçok sivil toplum kuruluşunun ve meslek gruplarının da desteğiyle 10 Aralık 2019 saat 19:30 ‘da Fatih Camii avlusunda başlayarak Saraçhane Parkında sona erecek.

  • Mısırlı mahkumlar için dayanışma grubu adına ulaşılacak telefon numaraları ise;
  • İngilizce İrtibat İçin : SELMA ESREF (0553 544 20 88)
  • Arapça İrtibat İçin: HEBATULLAH MUHAMMED (0534 775 32 87)
  • Türkçe İrtibat İçin : Av. GÜLDEN SÖNMEZ (0533 581 78 54)

Bu dünyada adalet görmedik
GÜNDEM
Bu dünyada adalet görmedik
Bir babanın en acı anı

Bir babanın en acı anı

Kaza mahallini temizlerken yerde yatanın oğlu olduğunu öğrendi.
İyi hal indirimindedüzenleme şart!

'İyi hal indiriminde'
düzenleme şart!

Ceren Özdemir cinayeti sonrası ihmaller tartışma konusu oldu.
İkinci dörtlü zirve İstanbulda

İkinci dörtlü zirve İstanbul'da

​Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Parlamentoyu feshetti

Parlamentoyu feshetti

​Azerbaycan'da erken seçim gündemde.
Ceren'in katil<br>zanlısı tutuklandı

Ceren'in katil
zanlısı tutuklandı

'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılmıştı.
39 yıldır böylesi görülmedi

39 yıldır böylesi görülmedi

​Türkiye sonbaharda son 39 yılın en düşük yağışını aldı.

Sigara tiryakilerine kötü haber

Sigara tiryakilerine kötü haber

​Açılır kapanır alanlar da artık kapalı alan sayılacak.
Türkiye'nin en büyüğü olacak

Türkiye'nin en büyüğü olacak

Sadece gövdesine 2.2 milyon metreküp beton döküldü.
Tarihi anlaşma bugün oylanacak

Tarihi anlaşma bugün oylanacak

Fuat Oktay, Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.
Yatırım ve<br> istihdam müjdesi

Yatırım ve
istihdam müjdesi

​10,4 milyarlık yatırım ile 23 bin kişi istihdam edilecek.
İlk müdahaleyi annesi yaptı

İlk müdahaleyi annesi yaptı

​"Çığlıkları geldi. Annesi koştu önce, kendisi hemşireydi..."
'Susturun' diye bıçakla kapıya dayandı

'Susturun' diye bıçakla kapıya dayandı

​Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşudan akılamaz hareket.
5,8'lik deprem<br>sonrası 6 kat arttı

5,8'lik deprem
sonrası 6 kat arttı

Aylık bazda son 3 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı
Tarihin<br>en büyük grevi

Tarihin
en büyük grevi

Macron, bütün ziyaretlerini iptal etti.
10 bin TL'lik<br>maaş davası!

10 bin TL'lik
maaş davası!

Aylık kazancı düşünce soluğu mahkemede aldı.
Sigarada<br>yeni dönem başladı

Sigarada
yeni dönem başladı

​Aykırı davrananlara 20 bin TL ceza uygulanacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.