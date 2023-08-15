|
Dünya

Mısır'ın buğday ithalatına BAE fonu: Beş yıl boyunca 500 milyon dolarlık destek sağlanacak

Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Mısır'ın, gıda güvenliği konusunda alınan önlemler kapsamında BAE ile anlaştığını açıkladı. Varılan anlaşma kapsamında Mısır'ın buğday ithalatına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından 5 yıl boyunca 500 milyon dolar fon sağlanacağı ifade edildi.

21:27 . 15/08/2023 Salı
AA
Mısır'ın buğday ithalatına BAE'den 500 milyon dolar fon desteği.

Mısır'ın buğday ithalatına BAE'den 500 milyon dolar fon desteği.

Mısır'ın buğday ithalatına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından 5 yıl boyunca 500 milyon dolar fon sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır'ın, gıda güvenliği konusunda alınan önlemler kapsamında BAE ile anlaştığı duyuruldu.

Anlaşmayla, Mısır'ın buğday ithalatına BAE'nin 5 yıl boyunca her yıl 100 milyon dolar olmak üzere toplamda 500 milyon dolar fon sağlayacağı açıklandı.

Anlaşmanın, Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanı Ranya Meşat, Maliye Bakanı Muhammed Muid ve Tedarik Genel Kurumu Başkan Yardımcısı Ahmed Yusuf Mansur ve Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Fonu Müdürü Mansur Bin Zeyd Al Nahyan tarafından imzalandığı aktarıldı.

"Anlaşma iki ülkenin kararlılığını yansıtıyor"

Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanı Meşat, yapılan anlaşmanın Mısır ve BAE arasında "stratejik derinliği ve entegrasyonun artırılması isteğini yansıttığını" belirtti.

Maliye Bakanı Muid, ülkesinin "kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla işbirliğini artırdığını" ifade etti.

Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Fonu Müdürü Al Nahyan ise "Anlaşma, iki kardeş ülkenin çeşitli alanlarda ilişkilerini geliştirmesi ve ticaret hacmini artırması konusundaki kararlılığını yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.



#BAE
#Mısır
#Buğday İthalatı
#Ticaret
#Anlaşma
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bolu’da hava sıcaklığı 42.8 derece olarak ölçüldü