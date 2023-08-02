Mısır’la 15 milyar dolarlık ticaret hedefi

Mısır ile yeni dönemin konuşulduğu toplantıda taraflar yeni yol haritasında, karşılıklı ticaretin 5 yıl içerisinde 10 milyar dolardan 15 milyar dolara ulaştırılması ve Serbest Ticaret Anlaşması’nın geliştirilmesi için ortak komite toplantısının yapılacağına dikkat çekti. İş birliğinin daha ileri boyutlara taşınacağı toplantı sonrası açıklamalara yansırken, iki ülke arasında yerel paralarla ticaret imkanlarının araştırılacağı da belirtildi.