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Ekonomi

Mısır’la 15 milyar dolarlık ticaret hedefi

Mısır'la ilişkilerde yeni bir döneme adım atan Türkiye'ye, Mısır'dan ilk ziyaret gerçekleştirildi. İki ülke arasında 10 yıl sonra Ticaret Bakanları düzeyinde görüşme, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh arasında yapıldı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 2/08/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Mısır ile yeni dönemin konuşulduğu toplantıda taraflar yeni yol haritasında, karşılıklı ticaretin 5 yıl içerisinde 10 milyar dolardan 15 milyar dolara ulaştırılması ve Serbest Ticaret Anlaşması’nın geliştirilmesi için ortak komite toplantısının yapılacağına dikkat çekti. İş birliğinin daha ileri boyutlara taşınacağı toplantı sonrası açıklamalara yansırken, iki ülke arasında yerel paralarla ticaret imkanlarının araştırılacağı da belirtildi.


KAHİRE’DE BİR ARAYA GELECEKLER

Toplantıda alınan kararların ardından Bakan Bolat, Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması çerçevesinde kısa süre içinde Kahire’de bu heyetlerin yeniden bir araya geleceğini söyledi. Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda Bakan Saleh’in yanı sıra Mısırlı ve Türk iş insanları da yer aldı.


#Ekonomi
#Mısır
#anlaşma
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