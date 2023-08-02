Mısır'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: İş birliğimizi geliştirmek istiyoruz

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh Türkiye'de.
Saleh, Türk vatandaşlarının Mısır'a vize almalarını kolaylaştırdıklarını belirterek, "Bu durum daha önce iş insanları için zorluklar oluşturuyordu. En büyük engellerden biriydi ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesini engelliyordu" dedi.
'2022'de Türk firmalar çok başarılı oldu'
Saleh, geçen yıllarda Mısır ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını kaydederek, "Bu daha önce ulaşamadığımız bir rakamdı. Özellikle var olan ekonomik zorluklara rağmen bu gerçekleştirildi. Ancak bu iki tarafın beklentisini karşılayamadı. Daha fazla ve iyi şekilde iki ülkenin var olan imkanları kullanması gerekiyor. Ayrıca Mısır'daki 790'dan fazla Türk şirketi, yatırım gerçekleştirmekten memnun. Bu yatırımların hacmi, 2,5 milyar dolar düzeyindedir. Buna ek olarak aynı zamanda yeni yatırımlar da söz konusu oldu. 2022 yılında Türk firmalar çok başarılı oldu. Bunun başka sektörlere de yansımasını istiyoruz. Bir alanda kimyevi sanayi, gıda, mühendislik ve araba sanayii alanında bunu gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda Türkiye ile iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye ile aramızda ortak bir tarih var. Aynı zamanda her iki halkı birbirine bağlayan sıkı bağlar mevcuttur" diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu: Mısır Afrika'daki en büyük ticaret ortağımız
Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, iş dünyası temsilcileri olarak, her zaman siyaset ile ekonomiyi ayrı tutmaya çalıştıklarını kaydederek, "Biliyorsunuz; Türk firmalarının Mısır'da 2,5 milyar dolar civarında yatırımı var. Türkiye ile Mısır arasında bir serbest ticaret anlaşması bulunuyor. Mısır, ülkemizin Afrika'daki en büyük ticaret ortağıdır. 2022 yılında ticaret hacmimiz 10 milyar dolar düzeyine gelmiştir. Kısa süre içinde, karşılıklı ticaretimizi 20 milyar dolar düzeyine çıkarabileceğimize inanıyoruz. Mısırlı firmalarla, Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere, üçüncü ülkelerde iş birliği fırsatlarımızın olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.