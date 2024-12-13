MİT Başkanı Kalın'ın Emevi Camii'nde dua ettiği anlara dair fotoğrafı ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirdiği ziyarette Emevi Camii'nde namaz kıldı. Kalın'ın dua ettiği anlar objektiflere yansıdı.
Suriye'de 61 yıllık kanlı rejim devrildi. Milli güçlerin ilerleyişi sonucu başkent Şam'ın da ele geçirilmesinin ardından 61 yıllık Baas rejimi çöktü.
Yeni hükümet kuruldu
Esed ve ailesi Rusya'ya sığınırken, yeni yönetim Muhammed El-Beşir'i geçiş hükümetinin başbakanı olarak seçti.
Bu gelişmeyle birlikte, tüm dünyanın gözü, yıllardır uluslararası güçlerin vekalet savaş alanı haline gelen Suriye'ye çevrildi.
Özgürlüğü kazanan Suriyeliler akın akın vatanlarına dönmeye başladı.
Emevi Camii'ne akın ediyorlar
Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından halk başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne akın etmeye devam ediyor.
Halk, ülkedeki en önemli dini yapılardan biri olan başkent Şam'daki Emevi Camii'ne akın ediyor.
MİT Başkanı Kalın Emevi Camii'nde
Emevi Camii'nde namaz kılan Kalın, coşkulu Suriye halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Câmii ziyaretinde, makam arabasını Suriyeli muhalif lider Muhammed Colani'nin sürdüğü görüntüler gündeme bomba gibi düştü.
Tarihi ziyaret objektiflere yansıdı
Bugün ise tarihi ziyarete ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'nde dua ederken ve vatandaşları selamladığı anlar objektiflere yansıdı.
Suriye halkı, tarihi Emevi Camii'nde ibadetlerini yerine getiriyor.