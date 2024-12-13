MİT Başkanı Kalın'ın Emevi Camii'nde dua ettiği anlara dair fotoğrafı ortaya çıktı

Esed ve ailesi Rusya'ya sığınırken, yeni yönetim Muhammed El-Beşir'i geçiş hükümetinin başbakanı olarak seçti.

Bu gelişmeyle birlikte, tüm dünyanın gözü, yıllardır uluslararası güçlerin vekalet savaş alanı haline gelen Suriye'ye çevrildi.

Halk, ülkedeki en önemli dini yapılardan biri olan başkent Şam'daki Emevi Camii'ne akın ediyor.