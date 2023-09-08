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Dünya

Mossad'tan Tel Aviv yönetimine uyarı: Düşmanların yeteneklerini küçümsemeyin

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, Tel Aviv yönetiminin, kriz zamanlarında müttefiklerini destekleme konusunda abartmaması ve düşmanlarının yeteneklerini küçümsememesi gerektiğini belirtti.

07:53 . 8/09/2023 Cuma
AA
Mossad'ın Başkanı David Barnea

Mossad'ın Başkanı David Barnea

Barnea, "Yom Kippur Savaşı" veya "1973 Arap-İsrail Savaşı" olarak adlandırılan ve 6-25 Ekim 1973 tarihlerinde yaşanan savaşın 50. yılı münasebetiyle yazılı bir açıklama yaptı.


"İsrail'in karşı karşıya olduğu tehditle başa çıkmakta tereddüt etmemeleri" gerektiğini kaydeden Barnea, "Kriz zamanlarında müttefiklerimizi destekleme konusunda abartmamalı, düşmanı ve onun yeteneklerini küçümsememeliyiz." ifadesini kullandı.

"Normalleşme için de çabalamaları gerektiğini, barış isteği azalan ülkelerin savaşa sürüklenmeye mahkum olduğunu" belirten Barnea, savaşın üzerinden geçen 50 yılın ardından Mossad'ın ilk kez savaş yıllarına ait tarihi araştırmalar içeren bir kitap yayınlamaya karar verdiğini aktardı.


Yom Kippur Savaşı, Mısır ve Suriye'nin 6 Ekim 1973’te İsrail'e karşı başlattığı ve Arap ülkeleriyle İsrail'in cephede çarpıştığı son savaş oldu.

Arap ülkeleri arasında "6 Ekim" olarak bilinen savaş, Yahudiler için kutsal "kefaret gününde" başlaması nedeniyle "Yom Kippur" olarak adlandırılıyor.

İbrani takvimine göre Yom Kippur, bu yıl 24 Eylül'e denk geliyor.




#israil
#MOSSAD
#Yom Kippur Savaşı
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