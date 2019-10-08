Dünya MSB Türkiye, DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek NATO ülkesi ordusudur
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: Türkiye, DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek NATO ülkesi ordusudur

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "DEAŞ’ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye; hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Fırat'ın doğusunda mücadelenin devam edeceğine dair açıklamalarda bulundu. Bakanlığın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek Koalisyon ve NATO ülkesi ordusudur.

DEAŞ’ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye; hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekâtı’nda DEAŞ’ın kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vuruldu.

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