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Musk ABD Başkanına zeytin dalı uzattı: Pişmanlık duyuyorum

Musk ABD Başkanına zeytin dalı uzattı: Pişmanlık duyuyorum

04:0012/06/2025, جمعرات
G: 12/06/2025, جمعرات
Yeni Şafak
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Elon Musk.
Elon Musk.

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, Beyaz Saray’dan ayrılmasından sonra tartışma yaşadığı ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bazı paylaşımlarından pişmanlık duyduğunu söyledi.

ABD’li milyarder Musk, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı bu paylaşımlarda "fazla ileri gittiğini" diyen Musk, şu ifadelerini kullandı: "Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum." ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti. Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim" demişti. Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi" yorumunu yapmıştı.

YASA TASARISINA ÇİRKİN DEMİŞTİ

Elon Musk, vergi tasarısı için “çirkin” ifadesini kullanmıştı. Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.



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