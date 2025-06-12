Musk ABD Başkanına zeytin dalı uzattı: Pişmanlık duyuyorum

ABD’li milyarder Musk, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı bu paylaşımlarda "fazla ileri gittiğini" diyen Musk, şu ifadelerini kullandı: "Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum." ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti. Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim" demişti. Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi" yorumunu yapmıştı.