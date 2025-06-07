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Pedofili iddiasında bulunmuştu: Elon Musk, Trump'ın 'Epstein dosyalarında' yer aldığını iddia eden paylaşımını sildi

Pedofili iddiasında bulunmuştu: Elon Musk, Trump'ın 'Epstein dosyalarında' yer aldığını iddia eden paylaşımını sildi

20:267/06/2025, Cumartesi
AA
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Musk, geçtiğimiz gün "Büyük bombayı patlatmanın zamanı" sözleriyle Trump'ın Epstein dosyalarında yer aldığını söylemişti.
Musk, geçtiğimiz gün "Büyük bombayı patlatmanın zamanı" sözleriyle Trump'ın Epstein dosyalarında yer aldığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı büyük bir tartışma dünya gündemine vuran Elon Musk'tan şaşırtan bir hamle geldi. Musk, geçtiğimiz gün Trump'ın 'Epstein dosyalarında' yer aldığını iddia ettiği paylaşımını sildi. Musk'ın bu hamlesi Trump'ı pedofili ile suçlamasında geri adım attığı olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile son günlerde yaşadığı tartışmaların ardından Elon Musk'ın, Trump'ın Epstein dosyalarında isminin yer aldığını öne sürdüğü X paylaşımını sildiği ortaya çıktı.

'Epstein' paylaşımını neden sildi?

Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra X platformu üzerinden Trump ile ilgili şiddetli eleştiriler yapan Musk'ın bazı paylaşımlarını kaldırdığı anlaşıldı.

Musk'ın sildiği paylaşımlar arasında, "Trump'ın isminin Epstein dosyalarında yer aldığını" iddia ettiği paylaşımın da olduğu görüldü.

Elon Musk'ın söz konusu paylaşımı neden kaldırdığı bilinmezken, Beyaz Saray, Musk'ın iddiasının doğru olmadığını açıklamıştı.

"Seçimi benim sayemde kazandı"

Trump'ın imzasını taşıyan vergi ve göç yasa tasarısını eleştirmesinden kaynaklanan sözlü atışmada Musk, Trump'ın 2024 seçimlerini kendi desteği sayesinde kazandığını ileri sürmüştü.

Musk, ayrıca kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını öne sürmüştü.



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