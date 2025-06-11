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Elon Musk Trump ile olan kavgasından 'Pişmanım' diyerek geri adım attı

Elon Musk Trump ile olan kavgasından 'Pişmanım' diyerek geri adım attı

10:5711/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
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ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li iş insanı Elon Musk
ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li iş insanı Elon Musk

Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan Amerikalı milyarder iş adamı Elon Musk, son günlerde tartışma yaşadığı ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bazı paylaşımlarından pişmanlık duyduğunu belirtti. "Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum." ifadesini kullanan Musk, bu paylaşımlarda "fazla ileri gittiğini" kaydetti.

Musk, Trump'la son günlerde yaşadığı gerginliğe ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum." ifadesini kullanan Musk, bu paylaşımlarda "fazla ileri gittiğini" kaydetti.

Trump ile Musk arasındaki tartışma

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş adamı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

"Ben olmasam seçimi kaybederdi"

Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.


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