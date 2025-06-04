Elon Musk'tan Trump'a yaylım ateşi: İğrenç bir rezalet

Milyarder teknoloji girişimcisi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yeni bir gerilim başlatarak, Trump'ın vergi ve harcama tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirdi.





Musk'ın tavrı, Trump'a karşı çıkmaya başlayan bazı mali muhafazakâr Cumhuriyetçi senatörleri cesaretlendirebilir. Bu senatörler, Kongre'de "bir büyük, güzel yasa tasarısı" olarak anılan düzenleme üzerindeki kritik müzakereleri sürdürüyor.





'İğrenç bir rezalet'

Musk, X sosyal medya platformunda şöyle yazdı:

"Üzgünüm ama artık buna katlanamıyorum. Bu devasa, akıl almaz, yağma dolu Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet. Buna oy verenlere yazıklar olsun: Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Bu yasa, zaten devasa olan bütçe açığını 2,5 trilyon dolara (!!) çıkaracak ve Amerikan vatandaşlarını dayanılmaz düzeyde sürdürülemez bir borç yükünün altına sokacak"





I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.



This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.



Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it. — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025



