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Elon Musk'tan Trump'a yaylım ateşi: İğrenç bir rezalet

Elon Musk'tan Trump'a yaylım ateşi: İğrenç bir rezalet

09:194/06/2025, Wednesday
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Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump.
Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump.

Milyarder iş adamı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tasarısını 'iğrenç bir rezalet' olarak nitelendirdi.

Milyarder teknoloji girişimcisi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yeni bir gerilim başlatarak, Trump'ın vergi ve harcama tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirdi.


Musk'ın tavrı, Trump'a karşı çıkmaya başlayan bazı mali muhafazakâr Cumhuriyetçi senatörleri cesaretlendirebilir. Bu senatörler, Kongre'de "bir büyük, güzel yasa tasarısı" olarak anılan düzenleme üzerindeki kritik müzakereleri sürdürüyor.


'İğrenç bir rezalet'

Musk, X sosyal medya platformunda şöyle yazdı:

"Üzgünüm ama artık buna katlanamıyorum. Bu devasa, akıl almaz, yağma dolu Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet. Buna oy verenlere yazıklar olsun: Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Bu yasa, zaten devasa olan bütçe açığını 2,5 trilyon dolara (!!) çıkaracak ve Amerikan vatandaşlarını dayanılmaz düzeyde sürdürülemez bir borç yükünün altına sokacak"



Geçen yılki seçim kampanyasında Trump'a önemli bağışlar yapan Musk, geçen hafta Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmıştı. Musk, dolandırıcılığı ve israfı azaltmak amacıyla kurulan "hükümet verimliliği departmanı" (Doge) adlı birimin başındaydı. Musk, Cumhuriyetçi yasa tasarısının, Doge'un çabalarını baltalayacağını ve ABD'yi daha da fazla borca sokacağını savundu.

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