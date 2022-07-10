Müslüman alimlerden Hamas'a çağrı: Kararınızı gözden geçirin

İslam dünyasının çeşitli ülkelerinden alimler, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'tan, Suriye'deki Beşşar Esed rejimiyle ilişkilerini yeniden kurma kararını gözden geçirmesini istedi.

Bu konuda daha önce Hamas yetkilileriyle görüşerek fikir alışverişinde ve tavsiyede bulunan 8 Müslüman alim, Hamas'ın Esed rejimi ile 2012'den beri kopuk olan ilişkilerini yeniden tesis etme yönündeki kararıyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Hamas'ın Esed rejimi ile ilişkileri yeniden tesis etme kararının içerdiği "büyük zararlar" nedeniyle gözden geçirilmesi çağrısı yapılan açıklamada, "İlkelere, değerlere ve şeri hukuk ile bağdaşmayan söz konusu kararın, alimler tarafından anlatılanların ışığında gözden geçirilmesi ve incelenmesi gerekir." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin alimler tarafından yapılan açıklamayı en yakın toplantıda, hareketin siyasi bürosuna sunacağı sözünü verdiği aktarıldı.

Söz konusu açıklamada, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği'nin yanı sıra Başkan Yardımcısı İsam el-Beşir, Suriye İslam Konseyi Başkanı Usame er-Rıfai, Yemen Alimler Heyeti Başkanı Abdulmecid ez-Zindani, Dünya Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sudan Alimleri Heyeti Başkan Yardımcısı Abdulhay Yusuf, Müslüman Alimler Birliği Yüksek Konsey Üyesi Şeyh Muhammed Abdulkerim eş-Şeyh, Libya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Sami es-Saidi ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyeti Üyesi Mısırlı akademisyen Prof. Dr. Vasfi Aşur Ebu Zeyd'in imzası yer aldı.

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Hamas'ın İslami ve Arap İlişkileri Ofisi Sorumlusu Halil Hayye, 26 Haziran'da Lübnan'da yayımlanan ve Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Ahbar gazetesine yaptığı açıklamada, Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ile 2012'den beri kopuk olan ilişkilerini yeniden tesis etmek için çalıştıklarını söylemişti.

Hayye, Esed rejimi ile ilişkilerin ne seviyede geliştirileceği ve nasıl adımlar atılacağına ilişkin ise detay vermemişti.

Hamas, Suriye'de 2012'de patlak veren iç savaşta, Beşşar Esed rejime karşı ayaklanan halka destek veren açıklamalar yapmıştı. Bunun ardından Hamas ile rejim arasındaki ilişkiler kopmuştu.