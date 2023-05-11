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NATO Genel Sekreteri'nden Putin yorumu: İki stratejik hata yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, CNN International'a konuştu. Genel Sekreter, Türkiye'nin üyeliğine henüz onay vermediği İsveç'in temmuz ayında NATO'ya kabul edilmesini beklediğini söyledi. Stoltenberg, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin de konuştu.

10:36 . 11/05/2023 الخميس
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

NATO Genel Sekreteri, 9 Mayıs'ta Moskova'da Kızıl Meydan’da düzenlenen İkinci Dünya Savaşı kutlamalarının küçültülmesini bu sözlerle açıkladı.


“Her halükârda bu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta birçok yeteneğini kaybettiği gerçeğini yansıtıyor. Putin'in günler içinde kazanmayı planladığı bir savaş olduğunu ve şimdi 15 aydır Ukrayna'da olduklarını ve ağır kayıplar verdiklerini hatırlamalıyız. Ukrayna'ya savaşı başlatmanın Putin'in büyük stratejik hatası olduğunu gösteriyor.”


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.

"Putin'in iki stratejik hata yaptı"


CNN International'a konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin'in iki stratejik hata yaptığını söyledi.


“Başkan Putin en az iki büyük hata yaptı. Biri, Ukrayna silahlı kuvvetlerini tamamen hafife almaktı. NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya benzeri görülmemiş bir destek sağladığı işgalden bu yana gösterilen müttefikleri ve açıkça ABD liderliğini etkinleştirme ihtiyacını da tamamen hafife aldılar.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

İsveç NATO üyesi olabilecek mi?


Ve İsveç'in NATO üyeliği. Stoltenberg, temmuz ayındaki NATO Liderler Zirvesi’nde İsveç'in üyeliğinin kabul edileceğini beklediğini söyledi. “İsveç'in üye olacağından kesinlikle eminim. Bunun bu yıl temmuz ayında Vilnius'ta yapılacak zirveye kadar gerçekleşmesini sağlamak için çok çalışacağım. Ve ne olursa olsun, tam üye olacaklarını unutmamalıyız. İsveç, başvurmadan öncekinden çok daha iyi bir konumda çünkü tüm müttefikler İsveç'i geçen yıl Madrid'de düzenlediğimiz zirveye üye olmaya davet ettiler.”


#NATO
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