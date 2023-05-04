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Dünya

İsveç NATO için kritik adımı attı: Terör örgütü destekçilerine hapis cezası

NATO için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç üyelik için kritik bir adım attı. İsveç parlamentosunda yapılan oylamada, terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası öngören yasa tasarısı kabul edildi. Aylar sonra atılana adım dünya basının da dikkatinden kaçmadı.

09:57 . 4/05/2023 Perşembe
DHA
İsveç'te terör örgütü destekçilerine hapis cezası

İsveç'te terör örgütü destekçilerine hapis cezası

Türkiye’nin İsveç’ten NATO üyeliği için terörle mücadele konusunda daha sıkı önlemler alınması yönündeki talebi doğrultusunda İsveç parlamentosu, terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasa tasarısını onayladı.

Terör destekçilerine 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek

Yapılan oylamada, terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası öngören yasa tasarısı 34'e karşı 268 oyla kabul edilirken, 47 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

1 Haziran'da yürürlükte

1 Haziran’da yürürlüğe girecek olan yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezası verilebilecek ve yetkililerin, terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da yetkileri genişleyecek.



Türkiye'ye yaranmaya çalışan İsveç günah çıkarmaya başladı: PKK topraklarımızı üs olarak kullanıyor
Türkiye'ye yaranmaya çalışan İsveç günah çıkarmaya başladı: PKK topraklarımızı üs olarak kullanıyor

NATO'ya üyeliği Türkiye'nin onayına bağlı olan İsveç, terör örgütü PKK'ya ilişkin adeta günah çıkarmaya başladı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının sebebinin ülkesindeki terör örgütü PKK/YPG'nin geniş faaliyetleri olduğunu söyledi. İsveç'in PKK/YPG ile mücadele etmek için Türkiye'ye karşı sorumluluklarının bulunduğunu ifade eden Billström, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş. Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini finanse etmek için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca uyuşturucu satışı ve İsveç toplumuna zarar veren çeşitli yollarla para toplamak için topraklarımızı üs olarak kullanıyor." dedi.


#NATO
#İsveç
#Türkiye
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