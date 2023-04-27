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Dünya

Türkiye'ye yaranmaya çalışan İsveç günah çıkarmaya başladı: PKK topraklarımızı üs olarak kullanıyor

NATO'ya üyeliği Türkiye'nin onayına bağlı olan İsveç, terör örgütü PKK'ya ilişkin adeta günah çıkarmaya başladı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının sebebinin ülkesindeki terör örgütü PKK/YPG'nin geniş faaliyetleri olduğunu söyledi. İsveç'in PKK/YPG ile mücadele etmek için Türkiye'ye karşı sorumluluklarının bulunduğunu ifade eden Billström, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş. Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini finanse etmek için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca uyuşturucu satışı ve İsveç toplumuna zarar veren çeşitli yollarla para toplamak için topraklarımızı üs olarak kullanıyor." dedi.

00:02 . 27/04/2023 Perşembe
AA
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının sebebinin ülkesindeki terör örgütü PKK/YPG'nin geniş faaliyetleri olduğunu söyledi.

İsveç'in NATO'ya katılım süreci hakkında Dahens Nyheter gazetesine açıklamalarda bulunan Billström, terör örgütü PKK/YPG ile mücadele etmek için Türkiye'ye karşı sorumluluklarının bulunduğunu ifade etti.

"PKK topraklarımızı üs olarak kullanıyor"

Billström, "Terör örgütü PKK'nın İsveç'te daha önceden bilinmeyen geniş faaliyetleri var. Türkiye'nin de İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının nedeni bu. Bu problemle ilgilenmek için Türkiye'ye karşı sorumluluklarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

PKK/YPG'nin İsveç'teki faaliyetlerine değinen Billström, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş. Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini finanse etmek için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca uyuşturucu satışı ve İsveç toplumuna zarar veren çeşitli yollarla para toplamak için topraklarımızı üs olarak kullanıyor. Başka bir ülkede terör için kullanmaları, bizim bu faaliyetleri daha az ciddiye almamızı gerektirmez." dedi.

Billström, 1 Haziran'da İsveç'te yürürlüğe girecek yeni terör ceza yasası ile Türkiye'nin çekincelerinin de karşılanacağını anlattı.

Yeni ceza yasa tasarısı

Ülkede terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınması hedeflenen yasa tasarısında, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tasarıya göre, terör örgütünü destekleme, güçlendirme veya teşvik etme kastı taşıyan faaliyetlere katılan kişiler, en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

Ağırlaştırıcı nedenler var ise bu suçların cezası en az 2, en fazla 8 yıl hapis olacak.

Terör örgütü için silah, cephanelik, yanıcı ve patlayıcı madde, ulaşım desteği, örgüte arazi ve mülk kiralama gibi suçlara karışanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Bu suçlarda ağırlaştırıcı nedenler varsa 1,5 yıl ila 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tasarı, yetkililere, terör örgütlerini finanse eden ya da başka yollarla destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda çok daha geniş yetkiler veriyor.

Ceza yasa tasarısı 3 Mayıs'ta İsveç parlamentosunda onaylanmasının ardından 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.


Şişli CHP Meclis Üyesi ve Gezi provokatörü Levent Üzümcü PKK'nın kanalında hükümeti tehdit etti: Seçilseler de bu ülkeyi yönetemeyecekler
Şişli CHP Meclis Üyesi ve Gezi provokatörü Levent Üzümcü PKK'nın kanalında hükümeti tehdit etti: Seçilseler de bu ülkeyi yönetemeyecekler

Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve eski oyuncu CHP'li Levent Üzümcü, terör örgütü PKK'nın kanalına konuk olup, hükümeti tehdit etti. 14 Mayıs seçimleri için yapılan anketlerin yanıltıcı olduğunu ve Cumhur İttifakı'nın yeniden kazanacağını ima eden Üzümcü, seçimlerden iktidarın kazanarak çıkması durumunda da ülkeyi yönetemeyeceğini iddia etti. "Ülkeyi yönetemeyecekler ne yaparlarsa yapsınlar, bunu asla unutmamalıyız." diyen Üzümcü, terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmasına da tepki gösterip, "Kürtlere yapılan saldırılara tepki gösteremeyenden muhalefet olmaz" ifadelerini kullandı.


#İsveç
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#PKK
#YPG
#NATO
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