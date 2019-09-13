Dünya Netanyahu Gazze Şeridini tehdit etti
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Netanyahu Gazze Şeridi'ni tehdit etti

Netanyahu Gazze Şeridi'ni tehdit etti

İsrail Başbakanı Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak Knesset seçimleri öncesinde Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir operasyon başlatabilecekleri konusunda tehdit etti.

Haber Merkezi IHA
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından İsrail’e dönerek Gazze ile İsrail arasında artan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • Netanyahu açıklamasında, Gazze Şeridi’ne yönelik yeni bir operasyon başlatabileceklerini söyleyerek, "Gazze’ye yönelik bir askeri operasyon seçime kalan dört gün içinde her an başlayabilir" dedi.

Netanyahu daha önce, "Gazze Şeridi’nde geniş çaplı bir askeri harekat yapmak kaçınılmaz görünüyor" demişti. İsrail Başbakanı Netanyahu, geçtiğimiz Salı günü seçim kampanyası kapsamında Gazze’ye yakın bir bölgede bulunan Aşdod’da miting düzenlerken Gazze’den roketler atılmış ve bölgede uyarı sirenleri çalmaya başlamıştı. Netanyahu, sirenlerinin çalmasıyla konuşmasını keserek bölgeden ayrılmıştı. İsrail ordusu, Salı günkü roketlere karşılık Gazze’de 15 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Başbakan Netanyahu Nisan ayındaki seçimde birinci gelmesine rağmen koalisyon hükümeti kuramadığı için 17 Eylül’de erken genel seçime gidilmesi kararı alınmıştı.

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