Dünya Netanyahudan Yahudi yerleşimlerini ilhak sözü
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Netanyahu'dan Yahudi yerleşimlerini ilhak sözü

Netanyahu'dan Yahudi yerleşimlerini ilhak sözü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail topraklarına katma sözü verdi.

Haber Merkezi IHA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Salfit kentinde yasa dışı Elkana Yahudi yerleşim biriminde bir okulda yeni öğretim yılının başlangıcı nedeniyle düzenlenen törende Yahudi yerleşimcilere Filistin toprakları üzerindeki vaatlerini anlattı.

Hiçbir yerleşimcinin tahliyesine izin vermeyeceği yönündeki sözlerini yineleyen Netanyahu, "İsrail toprağı ve İsrail devletinin bir parçası olarak Yahudi egemenliğini uygulayacağız” dedi. Netanyahu, “Bu bir sözdür. İsrail topraklarından herhangi bir yerleşim yerinden sökülemez" ifadeleriyle yasa dışı yerleşimleri tahliye etmeyeceklerini belirtti.

  • Netanyahu’nun sözlerinin ardından açıklama yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın Sözcüsü Nabil Abu Rudeinah, İsrail’in barış, güvenlik ve istikrar getirmeyecek kabul edilemez tutumunu sürdüğünü ifade ederek, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerinin yasa dışı olduğunu söyledi.

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