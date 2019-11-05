Dünya Netanyahunun başını ağrıtacak dosya İsrail Başsavcısı, kararını ay sonunda verecek
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Netanyahu'nun başını ağrıtacak dosya: İsrail Başsavcısı, kararını ay sonunda verecek

Netanyahu'nun başını ağrıtacak dosya: İsrail Başsavcısı, kararını ay sonunda verecek

İsrail Başsavcı Mandelblit, hakkındaki 3 ayrı dosya sebebiyle Başbakan Netanyahu'ya dava açılıp açılmayacağına ilişkin kararını kasım sonunda açıklayacak. Ülkedeki mevcut yasalara göre, hakkında dava açılsa bile Başbakan görevine devam edebiliyor.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakan Netanyahu.
İsrail Başbakan Netanyahu.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in, hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yer aldığı 3 ayrı dosya bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya dava açılıp açılmayacağına ilişkin kararını bu ay sonunda vereceği bildirildi.

  • İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, Başsavcı Mandelblit, hakkındaki 3 ayrı dosya sebebiyle Başbakan Netanyahu'ya dava açılıp açılmayacağına ilişkin kararını kasım sonunda açıklayacak.

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İsrail'deki milletvekili seçimlerinde Binyamin Netanyahu büyük bir hezimet yaşadı. Filistin topraklarını ve 'komşu ülkeleri' bombalama sözü veren Netanyahu'ya ilk darbeyi ABD Başkanı Trump vurdu. Trump, gazetecilerin, 'Seçim sonrası Netanyahu'yu aradınız mı?' sorusuna, 'Hayır aramadım. Bizim ilişkilerimiz İsrail'le' yanıtını verdi.

Yerel basında çıkan önceki haberlerde Mandelblit'in Netanyahu hakkında dava açılıp açılmayacağına ilişkin kararını aralık sonunda açıklayacağını yazmıştı.

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Netanyahu'nun başını ağrıtan dosyalar

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor. Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Başbakan Netanyahu, Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

  • "1000 numaralı" dosyada ise Netanyahu'nun 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

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"2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.

Mandelblit, söz konusu dosyalara ilişkin kararını vermeden geçen ay başında dört gün boyunca Netanyahu'nun avukatlarını dinlemişti.

İsrail'deki mevcut yasalara göre, hakkında dava açılsa bile Başbakan görevine devam edebiliyor.

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