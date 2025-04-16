Netanyahu’yu serbest bırakan Macaristan’a UCM’den şok: İnceleme başlatıldı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Ön Yargılama Dairesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını uygulamayan Macaristan'ı savunma yapmaya davet etti.
UCM Yazı İşleri Müdürlüğünün, Netanyahu'nun 3 Nisan 2025'te Macaristan'a gittiğinin tespit edilmesi üzerine, Macaristan'a Roma Statüsü'nün 92. maddesi uyarınca geçici tutuklama talebini ilettiği belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun 6 Nisan'a kadar Macaristan'da kaldığı ve tutuklanmadan ülkeden ayrıldığı ifade edildi.
Söz konusu inceleme sonucu Macaristan'ın UCM'ye karşı yükümlülüklerini ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda Mahkeme gerekli adımları atması için konuyu Taraf Devletler Konseyine havale ediyor.
Macaristan UCM'den ayrılacak
Roma Statüsü'ne göre çekilme, BM Genel Sekreteri'ne yapılan bildirimden bir yıl sonra yürürlüğe giriyor. Bu süre içinde Macaristan'ın yükümlülüklerini sürdürmesi ve gerektiğinde tutuklama emrini uygulaması gerekiyor.
Benzer şekilde Filipinler de 2018'de çekilme kararı almış ancak eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte çekilme öncesi suçlamalarla halen UCM'de yargılanıyor.