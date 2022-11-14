New York Times muhabiri Ben Hubbard'ın hain saldırıya ilişkin paylaşımı tepki çekti: PKK yaptı diyemedi

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin haber Amerikan günlük gazetesi New York Times tarafından algı çalışması yürütülerek servis edildi. Yapılan saldırıya ilişkin haberi sosyal medya hesabından paylaşan New York Times, paylaşımında "Türkiye'ye giden turistlerin en çok gezdiği yer" ifadelerini kullandı.

New York Times'ın resmi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor." denildi.

"İÇİŞLERİ BAKANI SALDIRIYI KÜRT MİLİTANLARLA İLİŞKİLENDİRDİ"

Tepki çeken haberin ardından New York Times muhabiri Ben Hubbard tarafından yapılan paylaşım da tepkilere neden oldu. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hubbard şu ifadeleri kullandı:

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"İçişleri Bakanı, saldırıyı Kürt militanlarla ilişkilendirerek, Türkiye'nin dünkü bombalamadan sorumlu kişiyi tutukladığını söyledi. Ölü sayısı 8'e, yaralı sayısı 81'e yükseldi."