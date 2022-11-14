Dünya New York Times muhabiri Ben Hubbardın hain saldırıya ilişkin paylaşımı tepki çekti PKK yaptı diyemedi
AMERİKA

New York Times muhabiri Ben Hubbard'ın hain saldırıya ilişkin paylaşımı tepki çekti: PKK yaptı diyemedi

Taksim'deki hain saldırıyı turizm vurgusuyla servis eden Amerikan günlük gazetesi New York Times büyük bir skandala imza attı. "Türkiye'ye giden turistlerin en çok gezdiği yer" ifadelerinin kullanıldığı habere tepkiler devam ederken New York Times muhabiri Ben Hubbard tarafından yapılan paylaşım da tepkilere neden oldu. Sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin paylaşımda bulunan Hubbard, "İçişleri Bakanı, saldırıyı Kürt militanlarla ilişkilendirerek, Türkiye'nin dünkü bombalamadan sorumlu kişiyi tutukladığını söyledi." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
New York Times muhabiri Ben Hubbardın hain saldırıya ilişkin paylaşımı tepki çekti: PKK yaptı diyemedi
New York Times muhabiri Ben Hubbard'ın paylaşımı.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin haber Amerikan günlük gazetesi New York Times tarafından algı çalışması yürütülerek servis edildi. Yapılan saldırıya ilişkin haberi sosyal medya hesabından paylaşan New York Times, paylaşımında "Türkiye'ye giden turistlerin en çok gezdiği yer" ifadelerini kullandı.

New York Times'ın resmi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor." denildi.

"İÇİŞLERİ BAKANI SALDIRIYI KÜRT MİLİTANLARLA İLİŞKİLENDİRDİ"

Tepki çeken haberin ardından New York Times muhabiri Ben Hubbard tarafından yapılan paylaşım da tepkilere neden oldu. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hubbard şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanı, saldırıyı Kürt militanlarla ilişkilendirerek, Türkiye'nin dünkü bombalamadan sorumlu kişiyi tutukladığını söyledi. Ölü sayısı 8'e, yaralı sayısı 81'e yükseldi."

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