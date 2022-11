New York Times muhabiri Ben Hubbard'ın hain saldırıya ilişkin paylaşımı tepki çekti: PKK yaptı diyemedi Taksim'deki hain saldırıyı turizm vurgusuyla servis eden Amerikan günlük gazetesi New York Times büyük bir skandala imza attı. "Türkiye'ye giden turistlerin en çok gezdiği yer" ifadelerinin kullanıldığı habere tepkiler devam ederken New York Times muhabiri Ben Hubbard tarafından yapılan paylaşım da tepkilere neden oldu. Sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin paylaşımda bulunan Hubbard, "İçişleri Bakanı, saldırıyı Kürt militanlarla ilişkilendirerek, Türkiye'nin dünkü bombalamadan sorumlu kişiyi tutukladığını söyledi." dedi.

Abone Ol