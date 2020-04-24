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Dünya New York Valisi Ekonomik tsunami ile karşı karşıya kalabiliriz
AMERİKA

New York Valisi: Ekonomik tsunami ile karşı karşıya kalabiliriz

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eyaletin 'ekonomik tsunami' ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. New York ve New Jersey'ye ocak-mart döneminde 2,2 milyondan fazla yolcu girişi olduğunu ve salgının merkezi haline gelen eyalete virüsün Avrupa'dan taşındığını vurgulayan Cuomo, "Çin yasağıyla ön kapıyı kapattık ve bu doğru bir adımdı ama arka kapıyı açık bıraktık" dedi.

Haber Merkezi AA
New York Valisi Andrew Cuomo
New York Valisi Andrew Cuomo

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'un salgın kapsamında alınan önlemleri ve kısıtlamaları kaldırmaya hazır olmadığını, bunun için 2 hafta boyunca vaka sayılarında sürekli düşüş gözlemlenmesinin gerektiğini söyledi.

  • New York'ta son 24 saatte 422 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 16 bin 162'ye çıktığını bildiren Cuomo, vaka sayısının ise 263 bin üzerinde olduğunu dile getirdi.

Cuomo, New York'un salgın nedeniyle 13,3 milyar dolar gelir kaybı olacağını tahmin ettiklerini belirterek, eyaletin 'ekonomik tsunami' ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

New York'a virüs Avrupa'dan geldi

New York ve New Jersey'ye ocak-mart döneminde 2,2 milyondan fazla yolcu girişi olduğunu ve salgının merkezi haline gelen eyalete virüsün Avrupa'dan taşındığını vurgulayan Cuomo, "Çin yasağıyla ön kapıyı kapattık ve bu doğru bir adımdı ama arka kapıyı açık bıraktık" dedi.

Cuomo, önlemlerin alınmasında 2 ay geç kalındığını kabul ederek, ''Korkunç bir tren kazasını ağır çekimde izledik.'' ifadesini kullandı.

"Trump haklı"

Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) salgın konusunda uyarı yapmakta gecikmekle eleştiren Cuomo, "Uyarı işaretleri nerdeydi, kim düdüğü çalmalıydı? Başkan (Donald Trump) bu soruyu sordu ve bence sormakta haklıydı da. Başkanın cevabı ise Dünya Sağlık Örgütü bu uyarıyı yapmalıydı" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlıkla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

  • Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı 880 bin 112'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 50 bin 114 kişi hayatını kaybetti.
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