Dünya New Yorkta Müslüman annelere dini ayrımcılık iddiası Şehir feribotuna alınmadılar
AMERİKA

New York'ta Müslüman annelere dini ayrımcılık iddiası: Şehir feribotuna alınmadılar

ABD'nin New York kentinde, çocukları ile hafta sonu gezmeye çıkan üç Müslüman annenin güvenlik riski taşıdıkları gerekçesiyle şehir feribotuna alınmadığı iddia edildi. Aileler, Manhattan'ın Wall Street bölgesinden Brooklyn Köprüsü Parkına gitmek için bilet aldıklarını, ancak feribot çalışanları tarafından güvenlik gerekçesiyle feribota binmelerinin engellendiğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
New York'ta Müslüman annelerin güvenlik gerekçesiyle feribota binmeleri engellendi. (arşiv)
New York'ta Müslüman annelerin güvenlik gerekçesiyle feribota binmeleri engellendi. (arşiv)

ABD'nin New York kentinde, çocukları ile şehir feribotuna binmek isteyen üç Müslüman kadının güvenlik riski taşıdıkları gerekçesiyle dini ayrımcılığa uğradığı belirtildi.

  • New York Belediyesinin İnsan Hakları Komisyonuna verilen şikayet dilekçesine göre, 8 çocuğu ile birlikte hafta sonu gezmeye çıkan 3 başörtülü Müslüman annenin "güvenlik sorunu" gerekçe gösterilerek feribota alınmadığı iddia edildi.

Feribota binmeleri engellendi

Manhattan'ın Wall Street bölgesinden Brooklyn Köprüsü Parkına gitmek için bilet alan aileler, feribot çalışanları tarafından güvenlik gerekçesiyle feribota binmelerinin engellendiğini ifade etti.

Kadınlar, şikayet dilekçesinde, feribottaki diğer yolcuların bakışları arasında 9 ay ila 14 yaş arası 8 çocuk ile 2 saat limanda beklemek zorunda kaldıklarını belirterek, güzel bir hafta sonu geçirmeyi beklerken hayatlarının en kötü gününü yaşadıklarını aktardı.

"Müslüman oldukları için bu aileler herkesin gözü önünde küçük düşürüldü"

  • Aileleri temsil eden New York Amerika-İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) Ahmet Muhammed, "Müslüman oldukları için bu aileler herkesin gözü önünde küçük düşürüldü. Çocuklar da travmaya neden olacak şekilde şüpheli muamelesi gördü." ifadesini kullandı.

New York'un feribot servisini işleten Ekonomik Kalkınma Şirketi sözcüsü ise kendilerine ulaşan şikayeti dikkatle incelediklerini belirterek, hiç kimsenin etnik kökeni, rengi, milliyeti ve dini sebebiyle hizmetten mahrum edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Soruşturma sürüyor

Şikayetin yapıldığı İnsan Hakları Komisyonu sözcüsü de olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Fransa'da Türk Başkonsolosluk binasına saldırı: Saldıran üç PKK'lı gözaltına alındı
DÜNYA
Fransa'da Türk Başkonsolosluk binasına saldırı: Saldıran üç PKK'lı gözaltına alındı
Mücadele hem sahadahem sosyal medyada!

Mücadele hem sahada
hem sosyal medyada!

​Harekatı anbean aktaran hesaplar yaşadıklarını ilk kez anlattı.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Putin ile görüşmek için Rusya'ya gidecek.
653e yükseldi

653'e yükseldi

​Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
Harekat hız<br>kesmeden devam edecek

Harekat hız
kesmeden devam edecek

Sözcü ​Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na dair açıklamalar yaptı.
Benim sorunum değil

Benim sorunum değil

ABD Başkanı Trump, Barış Pınarı'na ilişkin açıklama yaptı.
Terör örgütünün İHA'sı düşürüldü

Terör örgütünün İHA'sı düşürüldü

Grad füze rampası ele geçirildi, çatışmalar devam ediyor.

Depremden<br>ders aldık

Depremden
ders aldık

Binasına güvenmeyen 32 bin kişi Alo 181'i aradı.
Erdoğan-Pence görüşmesi yarın

Erdoğan-Pence görüşmesi yarın

​Fahrettin Altun'dan dikkat çeken SkyNews açıklaması.
Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

Uber için<br>karar verildi

Uber için
karar verildi

Haksız rekabet için açılan davada karar çıktı.
Biz bu oyunu bozduk

Biz bu oyunu bozduk

Meclis'e Barış Pınarı bilgilendirmesi: Saldırmalarının nedeni yaşadıkları hayal kırıklığı.
İhtimal vermek istemiyorum

İhtimal vermek istemiyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Münbiç açıklaması.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Havalimanında çalışana hakaretler yağdırmıştı.
Akar'dan<br>asker selamı

Akar'dan
asker selamı

​Grup toplantısı için salona girerken selamı çaktı.
Gerekirse 7 düveli<br>karşımıza alırız

Gerekirse 7 düveli
karşımıza alırız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında tüm dünyaya seslendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.