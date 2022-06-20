Dünya Nijeryada iletişim hatları kesilecek Güvenlik sorunu hat safhada
AFRİKA

Nijerya'da iletişim hatları kesilecek: Güvenlik sorunu hat safhada

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle silahlı çeteleri engellemek amacıyla tüm iletişim hatları yeniden kesilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Nijeryada iletişim hatları kesilecek: Güvenlik sorunu hat safhada
Arşiv.

Zamfara Valisi Bello Matawalle, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette silahlı çetelerin saldırıları ve insan kaçırmaların yeniden artmaya başladığını belirtti.

Eyaletteki silahlı çetelere karşı mücadele kapsamında tüm iletişim hatlarının yeniden kesileceğini duyuran Matawalle, "Bu karar, eyaletteki silahlı çetelerle mücadeleye yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

73 öğrenci kaçırıldı

  • Zamfara hükümeti, silahlı saldırganlarca 73 öğrencinin kaçırılmasının ardından başlatılan operasyonlar nedeniyle 6 Eylül 2021'de eyaletteki tüm iletişim hatlarını kesmişti.
  • Hükümet, iletişim hatlarının kapatılmasının ardından iki ayda silahlı çetelerin rehin aldığı 544 kişinin kurtarıldığını duyurmuştu.
  • Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Son olarak, 12 Haziran'da düğünden dönen 50'den fazla kişi kaçırılmıştı.
  • Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Nijerya'da 204 Boko Haram üyesi teslim oldu
DÜNYA
Nijerya'da 204 Boko Haram üyesi teslim oldu
İstanbula sağanak uyarısı

İstanbul'a sağanak uyarısı

AKOM saat verip çağrı yaptı: Gerekli tedbirleri alın.
Türkiyeye geldi 25 dakikada tükendi

Türkiye'ye geldi 25 dakikada tükendi

​Her bir dakikada iki adet satıldı: Otomobil sektörünün en ucuzu.
Gündem Rusya-Ukrayna savaşı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri görüştü.

​İbrahim Kalın: Acilen adım atılmasını bekliyoruz.

550 bin kişi yararlanacak: Beklentiler ne?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.