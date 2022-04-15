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Dünya Nijeryanın Adamawa eyaletinde kolera salgını 55 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu
AFRİKA

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde kolera salgını 55 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'ın etkin olduğu Adamawa eyaletinde 55 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Nijeryanın Adamawa eyaletinde kolera salgını 55 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu
Nijerya'nın Adamawa eyaletinde kolera salgını 55 can aldı.

Adamawa Eyaleti Sağlık Komiseri İsa Abdullahi, yaptığı açıklamada, son aylarda kolera salgının eyaletin farklı bölgelerinde yayıldığını belirtti.

Abdullahi, eyalette 2 bine yakın kişiye kolera teşhisi konulduğu, 55 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hükümetin, salgının etkili olduğu bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatı yaptığını ifade eden Abdullahi, bölge halkına da tedbirli olma çağrısında bulundu.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

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