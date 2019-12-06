Dünya Nobel Barış Ödüllü Başbakan törende basın toplantısı yapmayacak
ASYA

Nobel Barış Ödüllü Başbakan törende basın toplantısı yapmayacak

2019 Nobel Barış Ödülü’nü alan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ödül töreni etkinlikleri sırasında gelenekselleşen basın toplantısına katılmayacak.

Haber Merkezi AA
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed.

Nobel barış Ödülü'ne layık görülen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in gelecek hafta yapılacak ödül töreni sırasında geleneksel basın toplantısına katılmayacağı bildirildi.

  • Norveç devlet televizyonu NRK'ye konuşan Nobel Enstitüsü Direktörü Olav Njolstad, Eritre’yle yaptığı barış nedeniyle ödüle layık görülen Ahmed’in basın karşısına çıkmayı reddetmesinin "hayli sorunlu" bulunduğunu belirtti.

Ahmed’in basın sekreteri Billene Seyoum ise AP’ye yaptığı açıklamada, başbakanın yoğun iç meselelerden vakit bulup uzun günler Nobel etkinliklerine vakit ayıracak durumda olmadığını söyledi.

Seyoum, iş başına geldiğinden bu yana sürekli basın toplantıları ve röportajlardan kaçan Ahmed’in şimdiye kadar "en erişilebilir" Etiyopya Başbakanı olduğunu ileri sürdü.

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Ne olmuştu?

Başbakan Ahmed’in ayrıca Norveç Başbakanı Erna Solberg’le bir araya geldikten sonra açıklama yapacağı ancak soru almayacağı öğrenildi.

  • Ülkeyi 28 yıl yöneten Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) koalisyonunu bozarak geçen ay kendisini destekleyen yerel partilerle Refah Partisi adı altında yeni bir partide birleşen Ahmed, gelecek yıl yapılması beklenen seçimler öncesinde muhaliflerin hedefinde bulunuyor.

Ahmed’in kurduğu partiye katılmayan ve yeni partiyi gayrimeşru ilan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) yeni ittifak arayışlarını sürdürüyor.

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