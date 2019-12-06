Nobel Barış Ödüllü Başbakan törende basın toplantısı yapmayacak

Özbek kadından Bakan Koca’ya duygulandıran sözler: Türkiye her zaman muvaffak olsun

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'na katılmak üzere Özbekistan'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Haftası kapsamında, Türk doktorların ameliyat ettiği Özbek hastaları ziyaret etti. Özbek yaşlı kadın Bakan Koca'ya teşekkür ederek, 'Dostluğumuz ebedi olsun. Biz sizi çok seviyoruz. Ben her zaman dua ediyorum. Türkiye her zaman muvaffak olsun. Türkiye halkı sağ olsun' dedi.