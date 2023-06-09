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Dünya

Nova Kakhovka Barajı patlamasında acı bilanço ortaya çıktı: Yetkililerde '10 gün' uyarısı

Ukrayna’nın güneyinde, Rus güçlerinin denetimindeki bölgedeki Nova Kakhovka Barajı'nın patlamasının ardından, birçok yerleşim sel sularına gömüldü. Çernobil'den bu yana Avrupa'daki en büyük insan yapımı felaket olarak adlandırılan patlama sonrası dünyanın beklediği açıklama Ukrayna'dan geldi. Kiev acı bilançoyu açıkladı. Baraj patlaması sonucu yaşanan sel nedeniyle su seviyesinin önümüzdeki 10 gün boyunca yükselmeye devam edebileceği uyarısına da yer verildi.

15:04 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Nova Kakhovka Barajı'nın vurulması Çernobil'den bu yana Avrupa'nın gördüğü en büyük felaket olarak adlandırılıyor.

Nova Kakhovka Barajı'nın vurulması Çernobil'den bu yana Avrupa'nın gördüğü en büyük felaket olarak adlandırılıyor.

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlamasının ardından patlatılan Nova Kakhovka Barajı Çernobil'den bu yana Avrupa'nın gördüğü en büyük felaket olarak adlandırılıyor.

On binlerce insanın tahliye edildiği bölgeden acı haber geldi.



Su seviye 10 gün boyunca yükselecek

AFP'de yer alan habere göre, baraj patlaması sonrası yaşanan sel nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti. Rusya ise ölü sayısının 8 olduğu bilgisini paylaştı. Aynı açıklamada baraj patlaması sonucu yaşanan sel nedeniyle su seviyesinin önümüzdeki 10 gün boyunca yükselmeye devam edebileceği uyarısına da yer verildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki lidere teklif

Barajın yıkılması büyük bir insani felakete yol açarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifi ile Türkiye bir kez daha arabulucu rolünü üstlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Erdoğan görüşmede, patlamaya ilişkin, kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etmişti.



Rusya iddiaları reddediyor

Ukrayna saldırının Rus güçleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtmiş, Rusya ise bu iddiayı reddetmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus kontrolündeki Herson bölgesindeki Nova Kakhovka barajının yıkılmasının Ukrayna tarafından kasıtlı bir sabotaj olduğunu söylemişti.


Rus ordusu Kakhovka Barajı'nı vurdu: Sele karşı bölgedeki halk tahliye edilecek
Rus ordusu Kakhovka Barajı'nı vurdu: Sele karşı bölgedeki halk tahliye edilecek

Ukrayna'nın Herson kentinde Rus güçlerinin kontrolündeki bölgede yer alan Kakhovka Barajı'nın bir bölümü, bombardıman sonucu vuruldu. Nehir yatağına boşalan milyonlarca metreküp su yüzünden yerleşim yerlerinin tehdit altında olabileceği kaydedildi. Suyun bu şekilde akması durumunda beş saat içinde su seviyesinin kritik eşiği aşacağı bildirildi. Ukrayna kaynakları, saldırıdan Rus tarafını sorumlu tuttu. Ukrayna'nın Herson bölgesinde yer alan ancak Rusların kontrol ettiği Kakhovka Hidroelektrik Santrali (HES) bombalanarak yıkıldı. Herson Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin sel tehdidi altındaki Dinyeper nehrinin sağ kıyısında yaşayanların tahliye edileceğini duyurdu.


#Ukrayna
#Rusya
#Nova Kakhovka Barajı
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