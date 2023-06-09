Nova Kakhovka Barajı patlamasında acı bilanço ortaya çıktı: Yetkililerde '10 gün' uyarısı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlamasının ardından patlatılan Nova Kakhovka Barajı Çernobil'den bu yana Avrupa'nın gördüğü en büyük felaket olarak adlandırılıyor.

On binlerce insanın tahliye edildiği bölgeden acı haber geldi.









Su seviye 10 gün boyunca yükselecek

AFP'de yer alan habere göre, baraj patlaması sonrası yaşanan sel nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti. Rusya ise ölü sayısının 8 olduğu bilgisini paylaştı. Aynı açıklamada baraj patlaması sonucu yaşanan sel nedeniyle su seviyesinin önümüzdeki 10 gün boyunca yükselmeye devam edebileceği uyarısına da yer verildi.









Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki lidere teklif

Barajın yıkılması büyük bir insani felakete yol açarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifi ile Türkiye bir kez daha arabulucu rolünü üstlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Erdoğan görüşmede, patlamaya ilişkin, kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etmişti.









Rusya iddiaları reddediyor

Ukrayna saldırının Rus güçleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtmiş, Rusya ise bu iddiayı reddetmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus kontrolündeki Herson bölgesindeki Nova Kakhovka barajının yıkılmasının Ukrayna tarafından kasıtlı bir sabotaj olduğunu söylemişti.







