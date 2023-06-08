Dünya Erdoğan'ın 'Kakhovka' teklifini konuşuyor: Türkiye krizin çözümü için devrede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin - Volodomir Zelenskiy.
Ukrayna'nın güneyinde Rusya kontrolündeki Herson bölgesinde dev bir baraj tahrip edildi ve sular serbest kaldı.
Ukrayna ordusu ve NATO, Rusya'yı 'barajı havaya uçurmakla' suçladı. Kremlin ise olaydan Ukrayna yönetimini sorumlu tuttu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, görüşmede, patlamaya ilişkin, kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Bu doğrultuda Rus ve Ukraynalı uzmanların, Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini dile getiren Başkan Erdoğan, bu bağlamda Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Haberde 'Göreve başladıktan sonra yaptığı ilk uluslararası telefon görüşmelerinde Erdoğan, ülkesinin Moskova ile Kiev arasındaki arabuluculuk rolünü genişletmeye çalıştı' ifadelerine yer verildi.
Haberde Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkileri olan tek NATO üyesi ülke olduğunun altı çizildi.
- 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın güneyindeki bir hidroelektrik santralinin yıkılmasıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulundu.'
Haberde Erdoğan'ın soruşturmada görev alacak yetkililerin Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye tarafından belirlenebileceğini aktardığı bilgisine yer verildi.
Aynı haberde Erdoğan'ın iki lidere de krizin çözümü için komisyon kurulması teklifini önerdiği bilgisine yer verildi.