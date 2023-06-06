Vurulan Kakhovka Barajı nedeniyle tahliyeler başladı: Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı

Herson kentindeki Ukrayna vatandaşları olası su baskınlarına karşı uyarılırken, tehlike altındaki bölgelerde tahliye kararı verildi.
Ukrayna ordusu “Güney” Operasyonel Komutanlığı Sözcüsü Vladislav Nazarov, Rus ordusunun Herson bölgesindeki Kakhovka Barajı'nı vurduğunu iddia etti.
Nazarov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rus işgal birlikleri Kakhovka HES'i havaya uçurdu. Yıkımın boyutu, suyun hızı ve hacmi, olası sel bölgeleri netleştiriliyor. Tüm hizmetler çalışıyor. Durum takip ediliyor." ifadesini kullandı.
Herson Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel tehdidi altındaki Dinyeper nehrinin sağ kıyısında yaşayanların tahliye edileceğini duyurdu. Prokudin, “İşgal altında olduğu için nehrin sol kıyısındaki halkı tahliye etmek şu anda imkansız.” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Kakhovka HES’teki duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bu olayla ilgili Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini toplayacağını belirten Yermak, “Bu bir çevre katliamıdır. Ruslar, Herson bölgesinin güneyinde ve Kırım'da insanların içme suyundan mahrum kalmasından, bazı yerleşim yerlerinin ve biyosferin yok olmasından sorumlu olacaktır” değerlendirmesine bulundu.
"Sadece Ukrayna'nın zaferi güvenliği geri getirecektir"
- Öte yandan Rusya’nın ilhak ettiği Novaya Kahovka şehri Belediye Başkanı Vladimir Leontyev, Ria Novosti haber ajansına verdiği demeçte, Kakhovka HES'in yıkılmasının ardından su seviyesinin 2,5 metre yükseldiğini ve tüm hizmetlerin yerinde olduğunu savundu. Leontyev, Kakhovka HES'in yıkılmasının ardından olası sel tehdidi nedeniyle bazı bölgelerde tahliyelerin gerekebileceğini kaydetti.
AB: Ukrayna'daki baraj saldırısı savaş suçudur
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın vurulmasından Rusya'yı sorumlu tutarak bunun, savaş suçu olduğu bildirdi.
Michel, Ukrayna'nın güneyindeki barajın bombalanmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
Kahovka Barajı'na düzenlenen "eşi görülmemiş" saldırı nedeniyle şoke olduğunu ifade eden Michel, sivil altyapıların tahrip edilmesinin, savaş suçu olduğunu vurguladı.
Michel, bununla ilgili Rusya'yı ve birlikte hareket edenleri sorumlu tutacaklarını kaydetti.
Charles Michel, konuyu 29-30 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde gündeme getireceğini ve su baskını alarmı verilen bölgeye daha fazla yardım gönderilmesini teklif edeceğini açıkladı.
NATO'dan Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanmasına tepki
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanarak yıkılmasının "Rusya'nın savaşının gaddarlığını" gösterdiğini belirtti.
Stoltenberg, Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde bulunan baraja yönelik saldırı hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.
Barajın yıkılmasıyla binlerce sivilin tehlikeye atıldığını kaydeden Stoltenberg, bunun aynı zamanda ciddi çevre hasarına sebep olduğunu vurguladı.
Stoltenberg, "Bu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının gaddarlığını sergileyen zalimce bir eylemdir." ifadesini kullandı.
Zaporijya Nükleer Santrali Direktörü Çerniçuk: Temas yok
Zaporijya Nükleer Santrali Direktörü Yuriy Çerniçuk, santralin soğutma sisteminin yıkılan Kahovka Hidroelektrik Santrali (HES) ile temasının olmadığını bildirdi.
Rus nükleer sanayisinin resmi yayın organı Strana Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kahovka HES'in yıkılması nedeniyle bölgeye yakın bir noktada bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin bilgilere yer verildi.
- Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki 5 ünitenin "soğuk kapanma" durumunda olduğuna işaret edilen açıklamada, bir ünitenin ise "sıcak kapanma" durumunda olduğu ve soğutma havuzundaki su seviyesinin değişmeyerek 16,67 metrede kaldığı belirtildi.
Nükleer santralde bulunan personelin durumu kontrol altında tuttuğunun ifade edildiği açıklamada, Kahovka HES'in yıkılmasına ve durumun nedenlerine ilişkin henüz resmi bilgi olmadığı kaydedildi.
- Açıklamada görüşlerine yer verilen Çerniçuk, "Santralin soğutma sisteminin yıkılan Kahovka HES ile teması bulunmuyor. Kullanılmış nükleer yakıt depolama havuzlarını soğutan su, çevreyle veya Kahovka rezervuarının suyuyla teması olmayan kapalı bir devredir. Sıcaklık giderme sistemi hem Kahovka rezervuarından gelen suyla hem de birkaç alternatif kaynakla doldurulabilir." ifadesini kullandı.
Ukrayna: Kahovka HES, Ukrayna ordusunun önünde engeller yaratmak için patlatıldı
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, "Rusya'nın Kahovka HES'i havaya uçurduğunu" öne sürerek, yaklaşık 80 yerleşim yerinin su baskını tehdidi altında olduğunu açıkladı.
Şmıgal, sosyal medya hesabından, su altında kalan bölgelerde yaşayanları tahliye çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek, "Şu anda Herson'daki Ostrov ilçesinden tahliye çalışmaları sürüyor. Mıkolayiv'e gidecek tahliye trenleri oluşturuldu.” ifadesini kullandı.
Başbakan Şmıgal, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik çevresel etki ve tehdit değerlendirmesi yapılmasının da santrale erişimin olmaması nedeniyle zorlaştığını kaydetti.
742 kişi tahliye edildi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Herson bölgesinde yer alan ancak Rusların kontrol ettiği Kakhovka Hidroelektrik Santralinin (HES) bombalanmasıyla ilgili olarak Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ni acil topladı.
Ukrayna Dışişleri: Rusya bunu önceden planladı
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın gece saatlerinde Kakhovka barajına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı daha önceden planladığını belirtti.
Kremlin: Ukrayna tarafının kasıtlı bir sabotajıdır
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kahovka Hidroelektrik Santrali’ndeki (HES) hasarın Ukrayna’nın sabotajı sonucu meydana geldiğini söyledi.
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde yıkılan ve bölgede sele neden olan Kahovka HES’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
- Peskov, Rusya’nın HES’e yönelik saldırıda rol aldığına ilişkin suçlamaları reddettiklerini vurgulayarak, “Kahovka HES’e yönelik saldırının emri Kiev tarafından verildi ve bu nedenle Ukrayna bu durumun sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenmelidir.” dedi.
Bölgede son derece olumsuz koşulların ortaya çıkabileceğine işaret eden Peskov, “Bu sabotaj, potansiyel olarak bölgedeki on binlerce insan, çevre ve henüz belirlenmemiş başka olaylar için ciddi sonuçlara yol açabilir.” ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka HES’in bombalarla vurulduğu duyurulmuş, bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, olaydan Rusya’yı sorumlu tutmuştu.