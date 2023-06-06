Vurulan Kakhovka Barajı nedeniyle tahliyeler başladı: Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı

Rusya Federasyonu'nun Kalhovka HES barajını patlatmasını, mümkün olduğu kadar çok can kaybına ve yıkıma neden olmayı amaçlayan Ukrayna'nın kritik altyapısına yönelik bir terör eylemi olarak değerlendiriyoruz. Kakhovka HES'e yönelik terör saldırısı daha önce Herson bölgesindeki işgal güçleri ve Rus televizyonunda propagandacılar düzeyinde hararetle tartışıldı ve bu da bunun önceden planlandığını gösteriyor.