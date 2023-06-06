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Vurulan Kakhovka Barajı nedeniyle tahliyeler başladı: Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı

Ukrayna'nın Herson bölgesinde yer alan ancak Rusların kontrol ettiği Kakhovka Hidroelektrik Santrali (HES) bombalanarak yıkıldı. Su seviyesinin çok hızlı yükselmesi nedeniyle Herson’da tahliyeler başladı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı da şu ana kadar 742 kişinin tahliyesinin tamamlandığını duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın gece saatlerinde Kakhovka barajına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı daha önceden planladığını belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Kahovka Hidroelektrik Santrali’ndeki (HES) hasarın Ukrayna’nın sabotajı sonucu meydana geldiğini söyledi.

14:21 . 6/06/2023 Salı
AA
Herson kentindeki Ukrayna vatandaşları olası su baskınlarına karşı uyarılırken, tehlike altındaki bölgelerde tahliye kararı verildi.

Herson kentindeki Ukrayna vatandaşları olası su baskınlarına karşı uyarılırken, tehlike altındaki bölgelerde tahliye kararı verildi.

Ukrayna ordusu “Güney” Operasyonel Komutanlığı Sözcüsü Vladislav Nazarov, Rus ordusunun Herson bölgesindeki Kakhovka Barajı'nı vurduğunu iddia etti.

Nazarov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rus işgal birlikleri Kakhovka HES'i havaya uçurdu. Yıkımın boyutu, suyun hızı ve hacmi, olası sel bölgeleri netleştiriliyor. Tüm hizmetler çalışıyor. Durum takip ediliyor." ifadesini kullandı.



Herson Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel tehdidi altındaki Dinyeper nehrinin sağ kıyısında yaşayanların tahliye edileceğini duyurdu. Prokudin, “İşgal altında olduğu için nehrin sol kıyısındaki halkı tahliye etmek şu anda imkansız.” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Kakhovka HES’teki duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bu olayla ilgili Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini toplayacağını belirten Yermak, “Bu bir çevre katliamıdır. Ruslar, Herson bölgesinin güneyinde ve Kırım'da insanların içme suyundan mahrum kalmasından, bazı yerleşim yerlerinin ve biyosferin yok olmasından sorumlu olacaktır” değerlendirmesine bulundu.


"Sadece Ukrayna'nın zaferi güvenliği geri getirecektir"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
“Rusların Kakhovka hidroelektrik santrali barajını yıkarak, Ukrayna topraklarının her köşesinden kovulması gerektiğini tüm dünyaya teyit ettiği”
paylaşımında bulundu.
Zelenskiy
, “Onlara tek bir metre bile bırakılmamalıdır çünkü onlar her metreyi terör için kullanmaktadır. Sadece Ukrayna'nın zaferi güvenliği geri getirecektir ve bu zafer gelecektir. Teröristler Ukrayna'yı su, füze ya da başka bir şeyle durduramayacaklar.
” ifadesini kullandı.
  • Öte yandan Rusya’nın ilhak ettiği Novaya Kahovka şehri Belediye Başkanı Vladimir Leontyev, Ria Novosti haber ajansına verdiği demeçte, Kakhovka HES'in yıkılmasının ardından su seviyesinin 2,5 metre yükseldiğini ve tüm hizmetlerin yerinde olduğunu savundu. Leontyev, Kakhovka HES'in yıkılmasının ardından olası sel tehdidi nedeniyle bazı bölgelerde tahliyelerin gerekebileceğini kaydetti.

AB: Ukrayna'daki baraj saldırısı savaş suçudur

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın vurulmasından Rusya'yı sorumlu tutarak bunun, savaş suçu olduğu bildirdi.

Michel, Ukrayna'nın güneyindeki barajın bombalanmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Kahovka Barajı'na düzenlenen "eşi görülmemiş" saldırı nedeniyle şoke olduğunu ifade eden Michel, sivil altyapıların tahrip edilmesinin, savaş suçu olduğunu vurguladı.

Michel, bununla ilgili Rusya'yı ve birlikte hareket edenleri sorumlu tutacaklarını kaydetti.

Charles Michel, konuyu 29-30 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde gündeme getireceğini ve su baskını alarmı verilen bölgeye daha fazla yardım gönderilmesini teklif edeceğini açıkladı.

NATO'dan Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanmasına tepki

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanarak yıkılmasının "Rusya'nın savaşının gaddarlığını" gösterdiğini belirtti.

Stoltenberg, Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde bulunan baraja yönelik saldırı hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Barajın yıkılmasıyla binlerce sivilin tehlikeye atıldığını kaydeden Stoltenberg, bunun aynı zamanda ciddi çevre hasarına sebep olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, "Bu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının gaddarlığını sergileyen zalimce bir eylemdir." ifadesini kullandı.


Zaporijya Nükleer Santrali Direktörü Çerniçuk: Temas yok

Zaporijya Nükleer Santrali Direktörü Yuriy Çerniçuk, santralin soğutma sisteminin yıkılan Kahovka Hidroelektrik Santrali (HES) ile temasının olmadığını bildirdi.

Rus nükleer sanayisinin resmi yayın organı Strana Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kahovka HES'in yıkılması nedeniyle bölgeye yakın bir noktada bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin bilgilere yer verildi.

  • Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki 5 ünitenin "soğuk kapanma" durumunda olduğuna işaret edilen açıklamada, bir ünitenin ise "sıcak kapanma" durumunda olduğu ve soğutma havuzundaki su seviyesinin değişmeyerek 16,67 metrede kaldığı belirtildi.

Nükleer santralde bulunan personelin durumu kontrol altında tuttuğunun ifade edildiği açıklamada, Kahovka HES'in yıkılmasına ve durumun nedenlerine ilişkin henüz resmi bilgi olmadığı kaydedildi.

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen Çerniçuk, "Santralin soğutma sisteminin yıkılan Kahovka HES ile teması bulunmuyor. Kullanılmış nükleer yakıt depolama havuzlarını soğutan su, çevreyle veya Kahovka rezervuarının suyuyla teması olmayan kapalı bir devredir. Sıcaklık giderme sistemi hem Kahovka rezervuarından gelen suyla hem de birkaç alternatif kaynakla doldurulabilir." ifadesini kullandı.

Ukrayna: Kahovka HES, Ukrayna ordusunun önünde engeller yaratmak için patlatıldı

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, "Rusya'nın Kahovka HES'i havaya uçurduğunu" öne sürerek, yaklaşık 80 yerleşim yerinin su baskını tehdidi altında olduğunu açıkladı.

Şmıgal, sosyal medya hesabından, su altında kalan bölgelerde yaşayanları tahliye çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek, "Şu anda Herson'daki Ostrov ilçesinden tahliye çalışmaları sürüyor. Mıkolayiv'e gidecek tahliye trenleri oluşturuldu.” ifadesini kullandı.

Başbakan Şmıgal, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik çevresel etki ve tehdit değerlendirmesi yapılmasının da santrale erişimin olmaması nedeniyle zorlaştığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da Rusya’nın, Kahovka HES'i "havaya uçurduğunu” iddia ederek, şunları aktardı:
"Amaçları, ilerleyen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin önünde aşılmaz engeller yaratmak, bilgi inisiyatifini engellemek, savaşın adil bir şekilde sona ermesini yavaşlatmaktır. Rusya, tüm zorlayıcı hukuki sorumluluklarıyla birlikte derhal bir terör devleti olarak tanınmalıdır."

742 kişi tahliye edildi

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, şu ana kadar 742 kişinin tahliyesinin tamamlandığını açıkladı. Bakanlık, bazı yolların sular altında kalması nedeniyle ulaşımda karmaşanın yaşandığını, bazı yerleşim yerlerine ulaşmayı imkansız hale getirdiğini bildirdi. Açıklamada, “Bu durum bazı yerleşim yerlerine ulaşımı imkansız hale getiriyor. Tahliye ekipleri başka yollar arıyor. Yaklaşık 80 yerleşim yeri potansiyel sel bölgesinde” denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Herson bölgesinde yer alan ancak Rusların kontrol ettiği Kakhovka Hidroelektrik Santralinin (HES) bombalanmasıyla ilgili olarak Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ni acil topladı.

Ukrayna Dışişleri: Rusya bunu önceden planladı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın gece saatlerinde Kakhovka barajına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı daha önceden planladığını belirtti.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
“6 Haziran gecesi Rusya Federasyonu, Herson bölgesinin geçici olarak işgal altındaki topraklarında Nova Kakhovka kasabası yakınlarında bulunan Kakhovka hidroelektrik santralinin barajını havaya uçurdu. Dnipro’nun her iki yakasındaki düzinelerce yerleşim yeri sel riski altında.
Herson bölgesindeki Ulusal Polis ve Devlet Acil Servis birimleri, sivil nüfusu potansiyel sel bölgelerinden tahliye etmek için acil önlemler alıyor. Herson Bölgesi'nin geçici olarak işgal edilen sol yakasında oturanlar alarma geçiriliyor.
Rusya Federasyonu'nun Kalhovka HES barajını patlatmasını, mümkün olduğu kadar çok can kaybına ve yıkıma neden olmayı amaçlayan Ukrayna'nın kritik altyapısına yönelik bir terör eylemi olarak değerlendiriyoruz. Kakhovka HES'e yönelik terör saldırısı daha önce Herson bölgesindeki işgal güçleri ve Rus televizyonunda propagandacılar düzeyinde hararetle tartışıldı ve bu da bunun önceden planlandığını gösteriyor.
Kakhovska HES barajının patlatılması, ekolojik ve teknolojik terör eylemidir. Avrupa'da son on yıllarda yaşanan en büyük insan yapımı felakettir ve Rusya'nın Ukraynalılara yönelik soykırımının bir başka tezahürüdür. Bu, Rusya Federasyonu ile barış görüşmeleri çağrısı yapan ülkelere Kremlin'in yanıtıdır. Kakhovka rezervuarındaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle, Rusya tarafından işgal edilen bir başka kritik altyapı tesisi olan Zaporijjya NES'de de tehlike oluşturabilir.”

Kremlin: Ukrayna tarafının kasıtlı bir sabotajıdır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kahovka Hidroelektrik Santrali’ndeki (HES) hasarın Ukrayna’nın sabotajı sonucu meydana geldiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde yıkılan ve bölgede sele neden olan Kahovka HES’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini aktaran Peskov,
“Putin hem Rusya Savunma Bakanlığından hem de ilgili diğer kurumlardan Kahovka HES etrafında gelişen duruma ilişkin raporlar alıyor. Burada Ukrayna tarafının kasıtlı bir sabotajından bahsettiğimizi kesin olarak söyleyebiliriz”
diye konuştu.

  • Peskov, Rusya’nın HES’e yönelik saldırıda rol aldığına ilişkin suçlamaları reddettiklerini vurgulayarak, “Kahovka HES’e yönelik saldırının emri Kiev tarafından verildi ve bu nedenle Ukrayna bu durumun sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenmelidir.” dedi.

Bölgede son derece olumsuz koşulların ortaya çıkabileceğine işaret eden Peskov, “Bu sabotaj, potansiyel olarak bölgedeki on binlerce insan, çevre ve henüz belirlenmemiş başka olaylar için ciddi sonuçlara yol açabilir.” ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka HES’in bombalarla vurulduğu duyurulmuş, bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, olaydan Rusya’yı sorumlu tutmuştu.



Rus ordusu Kakhovka Barajı'nı vurdu: Sele karşı bölgedeki halk tahliye edilecek
Rus ordusu Kakhovka Barajı'nı vurdu: Sele karşı bölgedeki halk tahliye edilecek

Ukrayna'nın Herson kentinde Rus güçlerinin kontrolündeki bölgede yer alan Kakhovka Barajı'nın bir bölümü, bombardıman sonucu vuruldu. Nehir yatağına boşalan milyonlarca metreküp su yüzünden yerleşim yerlerinin tehdit altında olabileceği kaydedildi. Suyun bu şekilde akması durumunda beş saat içinde su seviyesinin kritik eşiği aşacağı bildirildi. Ukrayna kaynakları, saldırıdan Rus tarafını sorumlu tuttu. Ukrayna'nın Herson bölgesinde yer alan ancak Rusların kontrol ettiği Kakhovka Hidroelektrik Santrali (HES) bombalanarak yıkıldı. Herson Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin sel tehdidi altındaki Dinyeper nehrinin sağ kıyısında yaşayanların tahliye edileceğini duyurdu.

#Kakhovka Barajı
#Ukrayna
#rusya
#Herson
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