NYT Lübnan'da yaşanan olayın arka planını yazdı: Yetkililer İsrail'in Hizbullah'a satılan çağrı cihazlarına patlayıcı yerleştirdiğini söyledi

Yetkililer, Siyonist İsrail Salı günü Hizbullah'a karşı operasyonunu Lübnan'a ithal edilen yeni bir Tayvan yapımı çağrı cihazı partisinin içine patlayıcı madde gizleyerek gerçekleştirdi. Bazı yetkililere göre, Hizbullah'ın Tayvan'daki Gold Apollo'dan sipariş ettiği çağrı cihazları Lübnan'a ulaşmadan önce kurcalanmıştı. Çoğu şirketin AP924 modeliydi, ancak sevkiyata üç Gold Apollo modeli daha dahil edildi.

İki yetkili, patlayıcı malzemenin bir ila iki ons kadar az miktarda olduğunu ve her çağrı cihazındaki pilin yanına yerleştirildiğini söyledi. Ayrıca, patlayıcıları patlatmak için uzaktan tetiklenebilen bir anahtar da yerleştirilmişti.





İki yetkili, Saat 15:30'da Lübnan'da çağrı cihazları Hizbullah'ın liderliğinden geliyormuş gibi görünen bir mesaj aldı. Bunun yerine, mesaj patlayıcıları harekete geçirdi. Lübnan sağlık bakanı devlet medyasına en az dokuz kişinin öldüğünü ve 2 bin 800'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Üç yetkiliye göre cihazlar patlamadan önce birkaç saniye bip sesi çıkaracak şekilde programlanmıştı.









Çağrı cihazları modifiye edildi

Hizbullah, İsrail'i saldırıyı düzenlemekle suçladı ancak operasyon hakkındaki anlayışına dair sınırlı ayrıntılar açıkladı. İsrail saldırı hakkında yorum yapmadı veya saldırının arkasında olduğunu söylemedi.





Saldırıların görüntülerini inceleyen bağımsız siber güvenlik uzmanları, patlamaların gücünün ve hızının bir tür patlayıcı maddeden kaynaklandığının açık olduğunu söyledi. Yazılım şirketi WithSecure'da araştırma uzmanı ve Europol'e siber suç danışmanı olan Mikko Hypponen, "Bu çağrı cihazları muhtemelen bu tür patlamalara neden olmak için bir şekilde modifiye edilmişti. Patlamanın boyutu ve gücü, bunun sadece pilden kaynaklanmadığını gösteriyor" dedi.









Nasrallah telefon kullanımını sınırladı

Tel Aviv Üniversitesi'nde İsrailli siber güvenlik analisti ve araştırmacısı olan Keren Elazeri, saldırıların Hizbullah'ı en savunmasız oldukları yerden hedef aldığını söyledi.





Bazı yetkililere ve güvenlik uzmanlarına göre, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, bu yılın başlarında, İsrail gözetimine karşı giderek daha savunmasız olduğunu gördüğü cep telefonlarının kullanımını sıkı bir şekilde sınırladı.





Bayan Elazeri, "Bu saldırı, merkezi bir iletişim aracını yok ettikleri için onları Aşil tendonundan vurdu" dedi. "Daha önce bu tür cihazların, çağrı cihazlarının hedef alındığını gördük ancak bu kadar karmaşık bir saldırıda görmemiştik."





Yetkililerden birkaçı, Tayvan'daki Gold Apollo şirketinden 3 binden fazla çağrı cihazı sipariş edildiğini söyledi. Hizbullah çağrı cihazlarını Lübnan'daki üyelerine dağıttı ve bazıları İran ve Suriye'deki Hizbullah müttefiklerine ulaştı. İsrail'in saldırısı açık olan ve mesaj alan çağrı cihazlarını etkiledi.



