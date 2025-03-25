Ölümü bekleyerek 50 yıl geçirdi: Rekor tazminat alacak

Japonya'da bir adam, cinayet suçundan 50 yıl boyunca idam sırası bekledi. Yaklaşık 50 yılın sonunda suçsuz olduğu anlaşılan yaşlı adama, 217 milyon yen (1,45 milyon dolar) tazminat ödenecek. Avukatları, bunun ülkede bir ceza davasında şimdiye kadar ödenen en büyük tazminat olduğunu söylüyor.
89 yaşındaki Iwao Hakamata, 1968 yılında patronunu, patronunun karısını ve iki çocuğunu öldürmekten suçlu bulunmuş, ancak geçen yıl yeniden yargılanmasının ardından beraat etmişti.
YILLARCA ÖLÜMÜ BEKLEDİ
Hakamata'nın avukatları, 47 yıllık mahkumiyetin ruh sağlığını olumsuz etkilediğini ileri sürerek mümkün olan en yüksek tazminatı talep etmişti.
Pazartesi günü talebi kabul eden Japon yargıç, sanığın "son derece şiddetli" ruhsal ve fiziksel acı çektiğini kabul etti.
217 MİLYON YEN TAZMİNAT
Japonya hükümeti, yerel medyanın ülke tarihinde ödenen en büyük tazminat olarak duyurduğu kararla, Hakamata'ya 217 milyon yen (1,45 milyon dolar) maddi tazminat ödeyecek.
Hakamata'nın davası, Japonya'nın en uzun ve en ünlü hukuk destanlarından biri olarak görülüyor.
DÖRT KİŞİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Hakamata, 1966 yılında Tokyo'nun batısındaki evlerinde çıkan yangında patronunun, patronunun karısının ve iki çocuğunun cesetleri çıkarıldığında bir fabrikada çalışıyordu. Dördü de bıçaklanarak öldürülmüştü.
Yetkililer, Hakamata'yı aileyi öldürmek, evlerini yakmak ve 200 bin yen nakit para çalmakla suçladı. Hakamata başlangıçta bunu reddetti, ancak daha sonra günde 12 saate kadar süren dayak ve sorgulamaların ardından, zorla itirafta bulundu.
1968 YILINDAN BERİ İDAM BEKLİYORDU
1968 yılında idama mahkum edildi. Yıllardır Hakamata'nın avukatları, mağdurların kıyafetlerinden alınan DNA'nın kendisininkiyle uyuşmadığını ve delillerin yerleştirildiğini savunuyorlardı.