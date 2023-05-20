|
Dünya

Osmanlı'ya dil uzatan Esed'e Kuveyt'ten tokat gibi cevap: Masumları yerinden edenler Osmanlı'nın parlak tarihini tahrif edemez

Kuveyt Meclis Başkan Yardımcısı Muhammed el-Mutayr, 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde Osmanlı'ya dil uzatan Beşşar Esed'e sert tepki gösterdi. Osmanlı Devleti'nin 6 asır boyunca İslam'ın ve Müslümanların hamisi olduğunu söyleyen Mutayr, "Kan dökenler, ırza geçenler, para çalanlar, evleri yıkanlar ve masumları yerinden edenler onun (Osmanlı'nın) parlak tarihini tahrif edemez, itibarını lekeleyemez, değerini alçaltamaz." dedi.

22:56 . 20/05/2023 Cumartesi
AA
Beşşar Esed

Beşşar Esed

Kuveyt Meclis Başkan Yardımcısı Muhammed el-Mutayr, Osmanlı Devleti'nin 6 asır boyunca İslam'ın ve Müslümanların hamisi olduğunu söyledi.

Kuveyt Meclis Başkan Yardımcısı Mutayr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmanlı Hilafeti, 6 asır boyunca İslam'ın ve Müslümanların hamisi oldu." değerlendirmesini yaptı.

Mutayr ayrıca paylaşımında, "Kan dökenler, ırza geçenler, para çalanlar, evleri yıkanlar ve masumları yerinden edenler onun (Osmanlı'nın) parlak tarihini tahrif edemez, itibarını lekeleyemez, değerini alçaltamaz." ifadelerine yer verdi.

Esed, Osmanlı'ya dil uzatmıştı

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün düzenlenen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Konuşulacak başlıklarımız çok. Bu başlıklar ki İsrail'in direnişçi Filistin halkında işlediği suçlarla sınırlı olmadığı gibi yayılmacı Osmanlı zihniyeti tehlikesiyle de bitmiyor." demişti.



#Esed
#Kuveyt
#Osmanlı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aydın Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı