Osmanlı'ya dil uzatan Esed'e Kuveyt'ten tokat gibi cevap: Masumları yerinden edenler Osmanlı'nın parlak tarihini tahrif edemez

Kuveyt Meclis Başkan Yardımcısı Muhammed el-Mutayr, Osmanlı Devleti'nin 6 asır boyunca İslam'ın ve Müslümanların hamisi olduğunu söyledi.

Kuveyt Meclis Başkan Yardımcısı Mutayr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmanlı Hilafeti, 6 asır boyunca İslam'ın ve Müslümanların hamisi oldu." değerlendirmesini yaptı.

Mutayr ayrıca paylaşımında, "Kan dökenler, ırza geçenler, para çalanlar, evleri yıkanlar ve masumları yerinden edenler onun (Osmanlı'nın) parlak tarihini tahrif edemez, itibarını lekeleyemez, değerini alçaltamaz." ifadelerine yer verdi.

Esed, Osmanlı'ya dil uzatmıştı

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün düzenlenen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Konuşulacak başlıklarımız çok. Bu başlıklar ki İsrail'in direnişçi Filistin halkında işlediği suçlarla sınırlı olmadığı gibi yayılmacı Osmanlı zihniyeti tehlikesiyle de bitmiyor." demişti.







