PKK-CHP'nin kirli işbirliği: Terör örgütü PKK/YPG Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan intikam almak istiyor

PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'in açıklamaları dikkat çekti.
Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, terör örgütü PKK’nın yurt dışından propaganda yapan televizyon kanalı Medya Haber’de yayınlanan konuşmasında, Türkiye’nin 2016 yılında Suriye’nin kuzeyinde terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG’ye karşı başlattığı askeri harekatlarla ilgili rahatsızlıklarını ortaya koydu.
Müslim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kastederek “Bunu sandıkta yenebilirsek bütün bunların intikamını almış oluruz bir kişiden.” ifadesini kullandı.
Müslim, terör örgütü PKK/YPG’nin siyasi kanadı olarak bilinen PYD’nin sözde eş başkanı olarak biliniyor.