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PKK-CHP'nin kirli işbirliği: Terör örgütü PKK/YPG Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan intikam almak istiyor

Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderme yaparak “Bunu sandıkta yenebilirsek bütün (Türk ordusunun Suriye’deki harekatları) bunların intikamını almış oluruz bir kişiden” dedi.

22:50 . 20/05/2023 Cumartesi
AA
PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'in açıklamaları dikkat çekti.

PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'in açıklamaları dikkat çekti.

Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, terör örgütü PKK’nın yurt dışından propaganda yapan televizyon kanalı Medya Haber’de yayınlanan konuşmasında, Türkiye’nin 2016 yılında Suriye’nin kuzeyinde terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG’ye karşı başlattığı askeri harekatlarla ilgili rahatsızlıklarını ortaya koydu.

“2016’dan beri Türk Ordusu hep sahada”
diyen Müslim, Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turuna gönderme yaparak
“Şimdi bir fırsat gelmiştir. Bu fırsat bu sandıkta ilk defa böyle bir şey geliyor.”
diye konuştu.


Müslim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kastederek
“Bunu sandıkta yenebilirsek bütün bunların intikamını almış oluruz bir kişiden.”
ifadesini kullandı.

Müslim, terör örgütü PKK/YPG’nin siyasi kanadı olarak bilinen PYD’nin sözde eş başkanı olarak biliniyor.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Salih Müslim
#PKK
#Terör örgütü
#Seçim
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